Dolce&Gabbana, Valentino, Bottega Veneta и другие марки создали коллекцию к юбилею ЦУМа

К 110-летию ЦУМа Emilio Pucci создала шелковый платок с изображением универмага ЦУМ

Московский ЦУМ совместно с модными брендами-партнерами выпускает лимитированную коллекцию, приуроченную к 110-летнему юбилею. Специальные изделия создадут Dolce&Gabbana, Valentino, Emilio Pucci, Loro Piana, Bottega Veneta, Tom Ford, Marni, Sergio Rossi, Giorgio Armani и другие марки. Линия включает одежду, аксессуары и парфюмерию; все изделия маркированы специальным логотипом. Коллекция представлена в ЦУМе и на сайте универмага.

Некоторые марки, например, Bottega Veneta, Tom Ford и Sergio Rossi ограничились выпуском ранее существовавших моделей в новых цветах. Другие представили отдельные модели: Loro Piana – женские и мужские кроссовки, Escada – шелковые платки с цветочным принтом и юбилейным логотипом «ЦУМ 110». Дизайнеры Emilio Pucci придумали шелковый платок с рисунком, в котором объединили изображение здания ЦУМа и узор пейсли, созданный на основе архивного принта марки. Мини-коллекция получилась у Dolce&Gabbana: футболка, платок и две модели сумок – Sicily Bag, Phone Bag – с изображением храма Василия Блаженного и русской матрешки, украшенные тегом DG loves Moscow.

Кроме этого, на первом этаже ЦУМа будут представлены специальные выпуски парфюмов, также посвященные юбилею. Так, французский бренд ExNihilo подготовил юбилейную версию знаменитого аромата Fleur Narcotique, дом M.Micallef выпустил аромат под названием «110 лет», а Amouage - новый мужской аромат Beach Hut в специальном флаконе с логотипом ЦУМа, подписанном креативным директором бренда Кристофером Чонгом.

Российский рынок - один из ключевых для большинства дорогих модных марок, а владелец ЦУМа компания Mercury (помимо универмага владеющая также ДЛТ в Петербурге, бутиками в Третьяковском проезде и «Барвиха Luxury Village» в Москве) - их ключевой или единственный партнер в России. Поэтому бренды уделяют большое внимание дополнительным услугам и сервису для российских клиентов. Самый яркий пример - марка Dolce & Gabbana, регулярно создающая лимитированные коллекции для России и отдельно для ЦУМа. Первую капсульную коллекцию, посвященную Москве (Moscow Dolce & Gabbana), дизайнеры и основатели марки Доменико Дольче и Стефано Габбана лично представили московским клиентам на открытии обновленного бутика в Третьяковском проезде в ноябре 2015 г. Другие бренды также стараются периодически предлагать клиентам дополнительные услуги, лимитированные коллекции или изделия. Например, специальные вариации верхней одежды регулярно выпускают Brioni и Kiton. В московских бутиках Ralph Lauren и корнере марки в ЦУМе в текущем сезоне представлены мокасины с оригинальной отделкой. В корнере Berluti в ЦУМе с осени появилась услуга патинирования аксессуаров из кожи Venezia и Venezia Scritto Leather (ремней, кошельков, визитниц, сумок, обуви).