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Олег Зинцов
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Новым лидером американского кинопроката стал хоррор «Счастливого дня смерти»

А Джеки Чан воодушевил соотечественников

Фильмы ужасов по-прежнему отлично выстреливают перед Хэллоуином. Бюджет «Счастливого дня смерти» составил $4,8 млн, сборы за первый уикенд – $26,5 млн. Это больше, чем было, например, у сравнимого по бюджету ($5 млн) «Визита» классика жанра М. Найта Шьямалана в 2015 г., закончившего прокат с кассой $65,2 млн. Ничего, что зрители премьерных показов поставили картине «В» по шкале CinemaScore, хорроры вообще редко получают хорошие оценки. Главное – затраты уже окупились впятеро. И это не считая внешних рынков. «Счастливого дня смерти» стартовал пока в 11 странах и заработал там $5 млн. Критики, кстати, на удивление благосклонны – агрегатор Rotten Tomatoes зафиксировал 64% одобрительных рецензий.

А вот дорогую, красивую, артистичную фантастику снимать рискованно. Визионерский мегапроект Дени Вильнева «Бегущий по лезвию 2049», обошедшийся в $150 млн, провалился на старте, а во второй уикенд проката сборы упали на 54%, составив всего $15,1 млн. В Америке «Бегущий» пока собрал чуть больше $60 млн, по всему миру – $158,5 млн, но еще не открылись китайский и японский рынки – в этих странах прокат начнется 27 октября.

Выше ожиданий стартовал боевик «Иностранец» с Джеки Чаном и Пирсом Броснаном. Третья строчка таблицы, $12,8 млн в Америке, высокая оценка «A-» CinemaScore. При бюджете в $35 млн фильм уже собрал по всему миру больше $100 млн. $66 млн пришли с родины главной звезды – из Китая.

По материалам boxofficemojo.com

Кассовые сборы за минувший уикенд в США, $ млн

Место* Фильм и режиссер Уикенд Всего
1(-) «Счастливого дня смерти», Кристофер Лэндон 26,5 26,5
2(1) «Бегущий по лезвию 2049», Дени Вильнев 15,1 60,57
3(-) «Иностранец», Мартин Кэмпбелл 12,84 12,84
4(3) «Оно» (It), Андрес Мускетти 6,05 314,93
5(2) «Между нами горы», Хани Абу-Ассад 5,65 20,5
6(6) «Сделано в Америке», Даг Лайман 5,42 40,15
7(5) «Kingsman: Золотое кольцо», Мэттью Вон 5,31 89,65
8 (7) «Лего ниндзяго фильм», Чарли Бин, Пол Фишер, Боб Логан 4,31 51,57
9(4) «My Little Pony в кино», Джейсон Тиссен 4 15,51
10(8) «Виктория и Абдул», Стивен Фрирз 3,11 11,34
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