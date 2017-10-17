Новым лидером американского кинопроката стал хоррор «Счастливого дня смерти»
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Фильмы ужасов по-прежнему отлично выстреливают перед Хэллоуином. Бюджет «Счастливого дня смерти» составил $4,8 млн, сборы за первый уикенд – $26,5 млн. Это больше, чем было, например, у сравнимого по бюджету ($5 млн) «Визита» классика жанра М. Найта Шьямалана в 2015 г., закончившего прокат с кассой $65,2 млн. Ничего, что зрители премьерных показов поставили картине «В» по шкале CinemaScore, хорроры вообще редко получают хорошие оценки. Главное – затраты уже окупились впятеро. И это не считая внешних рынков. «Счастливого дня смерти» стартовал пока в 11 странах и заработал там $5 млн. Критики, кстати, на удивление благосклонны – агрегатор Rotten Tomatoes зафиксировал 64% одобрительных рецензий.
А вот дорогую, красивую, артистичную фантастику снимать рискованно. Визионерский мегапроект Дени Вильнева «Бегущий по лезвию 2049», обошедшийся в $150 млн, провалился на старте, а во второй уикенд проката сборы упали на 54%, составив всего $15,1 млн. В Америке «Бегущий» пока собрал чуть больше $60 млн, по всему миру – $158,5 млн, но еще не открылись китайский и японский рынки – в этих странах прокат начнется 27 октября.
Выше ожиданий стартовал боевик «Иностранец» с Джеки Чаном и Пирсом Броснаном. Третья строчка таблицы, $12,8 млн в Америке, высокая оценка «A-» CinemaScore. При бюджете в $35 млн фильм уже собрал по всему миру больше $100 млн. $66 млн пришли с родины главной звезды – из Китая.
По материалам boxofficemojo.com
Кассовые сборы за минувший уикенд в США, $ млн
|Место*
|Фильм и режиссер
|Уикенд
|Всего
|1(-)
|«Счастливого дня смерти», Кристофер Лэндон
|26,5
|26,5
|2(1)
|«Бегущий по лезвию 2049», Дени Вильнев
|15,1
|60,57
|3(-)
|«Иностранец», Мартин Кэмпбелл
|12,84
|12,84
|4(3)
|«Оно» (It), Андрес Мускетти
|6,05
|314,93
|5(2)
|«Между нами горы», Хани Абу-Ассад
|5,65
|20,5
|6(6)
|«Сделано в Америке», Даг Лайман
|5,42
|40,15
|7(5)
|«Kingsman: Золотое кольцо», Мэттью Вон
|5,31
|89,65
|8 (7)
|«Лего ниндзяго фильм», Чарли Бин, Пол Фишер, Боб Логан
|4,31
|51,57
|9(4)
|«My Little Pony в кино», Джейсон Тиссен
|4
|15,51
|10(8)
|«Виктория и Абдул», Стивен Фрирз
|3,11
|11,34