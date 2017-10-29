Стиль жизни
Бесплатный
Ольга Кабанова
Досуг

Коллекцию монет Вагита Алекперова могут увидеть все желающие

Его нумизматическому музею исполнилось два года

Музей Международного нумизматического клуба открылся для публики два года назад. Он мало известен, хотя интересен не только для коллекционеров монет. Не надо быть знатоком, чтобы заинтересоваться основными его экспонатами – золотыми монетами Российской империи. Рубли и червонцы блестят как новенькие в строгих музейных витринах, на них отчеканены узнаваемые профили российских самодержцев от Петра I до Николая II. Ну а червонцы, как известно, нравятся всем.

Вагит Алекперов, коллекционер

«Начало системному формированию коллекции было положено примерно 15 лет тому назад. Хотя, конечно, я и до этого привозил интересные монеты из деловых поездок. Повлиял на это мое начинание библиофил, писатель и нумизмат Борис Васильевич Заболотских. Для пополнения коллекции я использую все возможные каналы. С удовольствием посещаю нумизматические магазины и аукционные дома во время деловых поездок, отделы нумизматики в крупнейших музеях. Процесс пополнения коллекции – это творческий поиск, значение в котором имеют только полнота коллекции и степень сохранности монет. Коллекционирование для меня – это, прежде всего, хобби. Но, конечно, мы не можем игнорировать то, что существует рынок старинных монет, который, как и любой другой рынок, имеет определенную инвестиционную привлекательность, но в то же время переживает и падения. Что касается музея, то, по моему мнению, именно этот формат позволяет эффективно достигнуть целей, которые мы перед собой ставим. А именно – рассказать об истории развития денежного обращения как России, так и зарубежных стран, начиная с античного периода; объединить коллекционеров монет, любителей истории – для этой цели мы и создали клуб нумизматов».

В размере российским уступают монеты античные, но и они, несмотря на возраст (самые ранние – VI в. до н. э.), находятся в превосходной сохранности, так что фигуры греческих богов и лица римских императоров вполне различимы. Раздел антично-византийский для рассматривания куда интересней российского - настолько замысловата, причудлива и фантазийна чеканка на маленьких пластинках металла. Но они кажутся игрушкой, а российские экспонаты посерьезнее, сразу видно – деньги.

Музей Международного нумизматического клуба частный, его учредитель – бизнесмен Вагит Алекперов, здесь он хранит свою коллекцию. Собирать монеты он начал с конца 90-х гг., и именно золотые монеты Российской империи. Целью было составить эту коллекцию полностью, начиная с петровских времен, когда золотые монеты стали чеканить более или менее регулярно. На лицевой стороне петровских червонцев (прототипом их был западноевропейский дукат) первых лет XVIII в. чеканился женоподобный (почему-то) профиль царя в лавровом венке, а на оборотной – двуглавый орел, а позже – фигура Андрея Первозванного.

Музей оборудован наилучшим образом, витрины снабжены экранами, на которых можно увидеть оцифрованное изображение экспонатов и получить о них интересные сведения. Например, что червонец Елизаветы Петровны был когда-то в собрании Эрмитажа, а через пять лет после революции продан за границу – Алекперов его купил на зарубежном аукционе. Или что в елизаветинские и екатерининские времена выпускались специальные монеты для карточных расчетов между придворными. Что монеты с изображением Петра III редки, потому что он правил всего полгода и часть золотых рублей с его профилем перечеканили на изображение его жены.

Жесткие правила

Чтобы попасть в музей Международного нумизматического клуба, нужно заполнить заявку на сайте и быть готовым к встрече с нелюбезной охраной повышенной бдительности. На сайте написано также, кого в музей не допускают, в том числе «лиц неопрятного вида, в грязной одежде и обуви».

Но занимательного в описаниях экспонатов и в каталоге совместной с Музеями Кремля выставки «Золотые монеты в истории династии Романовых» мало. Частный музей доказывает свою научность академическими экспликациями с подробным описанием того, что зритель и сам видит, – внешности монет. К деньгам здесь относятся исключительно серьезно, к посетителям – тоже, с ними не заигрывают, как это теперь делают в больших государственных музеях, где важно всеми силами увеличивать посещаемость.

Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Фото
Также в рубрике