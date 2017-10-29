Коллекцию монет Вагита Алекперова могут увидеть все желающие

Здесь деньги в полной безопасности М. Стулов / Ведомости

Музей Международного нумизматического клуба открылся для публики два года назад. Он мало известен, хотя интересен не только для коллекционеров монет. Не надо быть знатоком, чтобы заинтересоваться основными его экспонатами – золотыми монетами Российской империи. Рубли и червонцы блестят как новенькие в строгих музейных витринах, на них отчеканены узнаваемые профили российских самодержцев от Петра I до Николая II. Ну а червонцы, как известно, нравятся всем.

Вагит Алекперов, коллекционер «Начало системному формированию коллекции было положено примерно 15 лет тому назад. Хотя, конечно, я и до этого привозил интересные монеты из деловых поездок. Повлиял на это мое начинание библиофил, писатель и нумизмат Борис Васильевич Заболотских. Для пополнения коллекции я использую все возможные каналы. С удовольствием посещаю нумизматические магазины и аукционные дома во время деловых поездок, отделы нумизматики в крупнейших музеях. Процесс пополнения коллекции – это творческий поиск, значение в котором имеют только полнота коллекции и степень сохранности монет. Коллекционирование для меня – это, прежде всего, хобби. Но, конечно, мы не можем игнорировать то, что существует рынок старинных монет, который, как и любой другой рынок, имеет определенную инвестиционную привлекательность, но в то же время переживает и падения. Что касается музея, то, по моему мнению, именно этот формат позволяет эффективно достигнуть целей, которые мы перед собой ставим. А именно – рассказать об истории развития денежного обращения как России, так и зарубежных стран, начиная с античного периода; объединить коллекционеров монет, любителей истории – для этой цели мы и создали клуб нумизматов».

В размере российским уступают монеты античные, но и они, несмотря на возраст (самые ранние – VI в. до н. э.), находятся в превосходной сохранности, так что фигуры греческих богов и лица римских императоров вполне различимы. Раздел антично-византийский для рассматривания куда интересней российского - настолько замысловата, причудлива и фантазийна чеканка на маленьких пластинках металла. Но они кажутся игрушкой, а российские экспонаты посерьезнее, сразу видно – деньги.

Музей Международного нумизматического клуба частный, его учредитель – бизнесмен Вагит Алекперов, здесь он хранит свою коллекцию. Собирать монеты он начал с конца 90-х гг., и именно золотые монеты Российской империи. Целью было составить эту коллекцию полностью, начиная с петровских времен, когда золотые монеты стали чеканить более или менее регулярно. На лицевой стороне петровских червонцев (прототипом их был западноевропейский дукат) первых лет XVIII в. чеканился женоподобный (почему-то) профиль царя в лавровом венке, а на оборотной – двуглавый орел, а позже – фигура Андрея Первозванного.

Музей оборудован наилучшим образом, витрины снабжены экранами, на которых можно увидеть оцифрованное изображение экспонатов и получить о них интересные сведения. Например, что червонец Елизаветы Петровны был когда-то в собрании Эрмитажа, а через пять лет после революции продан за границу – Алекперов его купил на зарубежном аукционе. Или что в елизаветинские и екатерининские времена выпускались специальные монеты для карточных расчетов между придворными. Что монеты с изображением Петра III редки, потому что он правил всего полгода и часть золотых рублей с его профилем перечеканили на изображение его жены.

Жесткие правила Чтобы попасть в музей Международного нумизматического клуба, нужно заполнить заявку на сайте и быть готовым к встрече с нелюбезной охраной повышенной бдительности. На сайте написано также, кого в музей не допускают, в том числе «лиц неопрятного вида, в грязной одежде и обуви».

Но занимательного в описаниях экспонатов и в каталоге совместной с Музеями Кремля выставки «Золотые монеты в истории династии Романовых» мало. Частный музей доказывает свою научность академическими экспликациями с подробным описанием того, что зритель и сам видит, – внешности монет. К деньгам здесь относятся исключительно серьезно, к посетителям – тоже, с ними не заигрывают, как это теперь делают в больших государственных музеях, где важно всеми силами увеличивать посещаемость.