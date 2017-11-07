В Абу-Даби открылся Лувр без стен

Внутри посетителей ожидает счастье. Сквозь кружевной купол струится свет, преображая площадь, окружённую морем Satish Kumar / REUTERS

Лувр Абу-Даби – не филиал почтенного парижского музея, хотя и носит его имя. Партнером Объединенных арабских эмиратов в этом проекте выступило Обьединение музеев Франции, оно предоставило в аренду экспонаты (и обязуется это делать в течении десяти лет), а Лувр - ещё и своё прославленное в веках название. Но не навсегда, а на 30 с половиной лет.

Проект, задуманный ещё в 2003 году, соглашение о котором было подписано десять лет назад, открытие которого откладывалось на протяжении пяти лет, наконец запущен. Накануне официального открытия Лувра Абу-Даби, на котором будут присутствовать главы ОАЭ и Франции, в новый супер-музей, как котов на новоселье, запустили журналистов. И они прямо на пресс-конференции устроили овацию архитектору Жану Нувелю.

Хотя фотографии его нового музея уже были опубликованы, почувствовать волшебную красоту этого творения возможно только внутри. Внешне сооружение не привлекает внимания, его стальной купол со стороны видится почти невзрачным - очень большой, но не слишком интересный, во всех смыслах неблестящий.

Зато внутри посетителей ожидает счастье. Сквозь кружевной купол струится свет, преображая площадь, окружённую морем. На ней стоят белые кубы залов музея, между ними вода. Кубы символизируют, как говорит Нувель, белые строения арабских поселений и представляют метафору Медины. Интеллектуальная, без назойливых внешних эффектов, связанная с природой – морем, солнцем, светом, – это архитектура радостных пространственных переживаний. Природа - это наша связь с космосом, говорит Нувель, и в Лувре Абу-Даби она чувствуется. Как и всякий автор, архитектор долго представлял свое творение, объясняя, как оно все время меняется вместе с солнцем, и напоминает, что прежний хозяин Лувра – король-солнце Людовик XIV.

Чудо остров Лувр Абу-Даби – первый супермузей из амбициозно задуманного музейного квартала на острове Саадият. Здесь строят здание будущего Гуггенхайма Абу-Даби по проекту Фрэнка Гери и Национальный музей шейха Заида по проекту бюро Нормана Фостера. Но тоже строят долго, работы все время приостанавливаются.

Новый музей, однако, был представлен на пресс-конференции не как пример удачного международного сотрудничества, а как символ культурного универсализма, как воплощение нового типа музейного пространства и символ открытости страны всем культурам и народам.

Шедевры на время

Филиалы больших музеев в других городах и странах – дело в нашем веке привычное. Но ни один музей не получал ещё во временное пользование такого количества экспонатов высочайшего уровня. Сейчас в экспозиции триста вещей, привезенных из французских музеев, и такое же количество экспонатов из коллекции Лувра Абу-Даби. Местное собрание, надо признать, очень серьезное, но и Лувр, и Орсэ, и Центр Помпиду привезли произведения и знаменитые, и ценные. Универсальность и мультикультурализм нового музея проявляются в экспозиции довольно просто – здесь важно время, но не место. Поэтому рядом выставлены памятники разных цивилизаций, но одной эпохи, Например, античная скульптура соседствует с древней индийской, бюст Александра Македонского - с надгробными фигурами из Ливана, средневековая мадонна - с мексиканским богом того же возраста, доспехи японского самурая - с латами немецкого рыцаря. Все это красиво инсталлировано в элегантных витринах, так что добротная икона Богоматери греческого письма ничем не мешает нежной «Деве с младенцем» Джованни Беллини.

«Прекрасная Ферроньера» Леонардо да Винчи - главная приманка Лувра Абу-Даби, своего рода заместительница или представительница «Джоконды». При этом она не менее прекрасна и до дыр в восприятии не засмотрена. За великую европейскую живопись отвечает также «Дама у зеркала» Тициана. Не обошлось, конечно, без портрета Наполеона кисти Давида, небольшого, но изысканного набора импрессионистов, беспроигрышного захватчика зрительского интереса – автопортрета Ван Гога, благо он написал их несколько. Есть Пикассо и Магритт. Так же полон знаменитыми (от Уорхола до Вэйвэя) именами и отличными работами раздел современного искусства.

Безусловно, Лувр Абу-Даби - вполне привлекательный музей для гостей столицы Объединённых арабских эмиратов. Как и обещано, всякий посетитель может найти здесь памятники своей культуры. Для русских это будет упомянутая греческая икона да новое произведение китайца Ай Вэйвэя «Фонтан света» - светящаяся люстра из стеклянных подвесок в форме «Башни Третьего интернационала» Татлина.

Открыт для всех с 11 ноября

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Чудо остров