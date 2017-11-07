Швейцарские часовщики выпустили часы к юбилею революции

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Выпуск модели Venturer XL Stoletniy Krasniy мануфактура H.Moser & Cie. приурочила к столетию Октябрьской революции
H. Moser & Cie.
Швейцарская мануфактура H.Moser & Cie. выпустила часы к 100-летнему юбилею Октябрьской революции. Venturer XL Stoletniy Krasniy - вариация модели Venturer, в юбилейном варианте представленной с красным циферблатом, украшенным логотипом компании на кириллице. Обращение к теме революции не случайно и связано с историей марки. Компания H.Moser & Cie. была основана в Санкт-Петербурге в 1828 г. Генрихом Мозером и до революции 1917 г. была успешным предприятием, поставщиком Российского Императорского двора и армии, а также Карла Фаберже, оснащавшего механизмами H. Moser настольные часы своего производства. В 1917 г. предприятие H. Moser & Cie. было национализировано, а производство прекращено до конца 70-х гг. XX в. Venturer XL Stoletniy Krasniy в H. Moser & Cie. называют «связующим звеном между прошлым и будущим марки»: модель объединяет узнаваемые эстетические коды современных часов марки и исторические символы.
Модель Venturer XL Concept Stoletniy Krasniy представлена в корпусе из стали. Часы оснащены мануфактурным калибром HMC 327 с ручным заводом, часовой механизм и компоненты выполнены и отделаны вручную. Часы будут изготовлены ограниченным тиражом в 17 экземпляров.
H. Moser & Cie.
Модель Venturer XL Concept Stoletniy Krasniy представлена в корпусе из стали
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H. Moser & Cie.
Компания H. Moser & Cie. основана Генрихом Мозером в Санкт-Петербурге в 1828 г. Магазины марки также были открыты в Москве, Нижнем Новгороде и Киеве
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H. Moser & Cie.
Исторические часы H. Moser & Co. - карманные часы с царским орлом
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H. Moser & Cie.
Часы будут изготовлены ограниченным тиражом в 17 экземпляров
После национализации в 1918 г. производство часов H.Moser & Cie. было прекращено вплоть до конца 70-х гг. ХХ в. Современная история марки продолжилась в 2002 г., когда Роджер Николас Балзигер, правнук Генриха Мозера, возродил семейное предприятие. Десять лет спустя H.Moser & Cie. была куплена семьей Жоржа Мейлана (бывшего гендиректора Audemars Piguet) и под руководством Эдуара Мейлана, сына Жоржа, обрела второе дыхание. Например, помимо производства трех основных моделей часов (Endeavour, Venturer и Pioneer) марка за два года представила два громких запуска.
В 2016 г. на часовом салоне SIHН одним из хитом стали часы Swiss Alp Watch – модель с классическим механизмом H.Moser & Cie. с ручным заводом, но пародирующая форму Apple Watch. В этом году была представлена модель Swiss Mad Watch – часы - объект современного искусства и одновременно политический манифест. Швейцарская часовая промышленность в кризисе, и, чтобы помочь производителям справиться с ним, местные власти снизили с 1 января 2017 г. минимально допустимую долю швейцарских компонентов в часах Swiss Made до 60%. Протестуя против этого решения, H.Moser & Cie. разработала «стопроцентно швейцарские часы»: корпус в них создан из швейцарского сыра Vacherin Mont d’Or и композитного материала в пропорции 50/50, ремешок – из шкуры швейцарской коровы, механизм, естественно, собственный – HMC 327. Первоначально марка объявила, что стоимость Swiss Mad Watch составит символические 1 081 291 швейцарский франк (сумма повторяет дату образования Швейцарской конфедерации – 1.08.1291). В мае 2017 г. часы (в составе лота с другой моделью марки, часами Swiss Alp Watch) были проданы на аукционе Christie’s за 125 000 франков (серийные золотые часы H.Moser с тем же механизмом стоят около 20 000 франков).
Лучшие часы 2016 года
Grand Prix d'Horlogerie de Geneve
В Женеве состоялось вручение призов Grand Prix d'Horlogerie de Geneve. Гран-при - Aguille d'Or - профессиональное жюри присудило модели Chronométrie Ferdinand Berthoud FB01. Это первый в мире турбийон с центральной секундной стрелкой. Часы в корпусе из титана и белого золота выпущены ограниченным тиражом в 50 экземпляров. Стоимость – 212 000 швейцарских франков. Здесь и далее приведены цены, указанные на сайте премии
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Grand Prix d'Horlogerie de Geneve
Кроме Гран-при жюри выбрало лучших в 12 номинациях. Призов удостоились часы всех ценовых сегментов: стоимостью от 2640 до 759 000 швейцарских франков. Лучшими мужскими часами признали Grönefeld 1941 Remontoire. 8-секундный ремонтуар, частота баланса - 3 Гц. В мире 188 таких часов. Цена модели 54 880 швейцарских франков
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Grand Prix d'Horlogerie de Geneve
Приз зрительских симпатий завоевала модель 33 Bis из коллекции Quai des Bergues (часовая мануфактура Czapek Genève). Часы созданы в 2015 г. и выпущены лимитированной серией из 188 экземпляров, цена – 23 980 франков
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Grand Prix d'Horlogerie de Geneve
Лучшие дамские часы - модель Limelight Gala Milanese Bracelet из коллекции Limelight Piaget, 37 300 франков
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Grand Prix d'Horlogerie de Geneve
Лучший хронограф - стальные часы 1858 Chronograph Tachymeter Limited Edition, Montblanc. Изготовлены тиражом в 100 экземпляров, 25 500 франков
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Grand Prix d'Horlogerie de Geneve
Лучшими спортивными часами признали самые недорогие часы из представленных на премии - Scafograf 300 Eberhard & Co. Сталь, 2640 франков
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Grand Prix d'Horlogerie de Geneve
Самыми инновационными признали самые дорогие (исключая ювелирные) часы из представленных на премии. Это Audemars Piguet Royal Oak Concept Supersonnerie. Титан, керамика, 561 600 франков
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Grand Prix d'Horlogerie de Geneve
Лучшие часы с турбийоном - модель La Esmeralda Tourbillon из коллекции Bridges, Girard-Perregaux. Часы входят в серию, созданную в честь 225-летнего юбилея марки. Розовое золото, 194 000 франков
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Grand Prix d'Horlogerie de Geneve
Лучшие ювелирные часы 2016 года - уникальные Signature Grenat из коллекции Les éternelles de Chanel, созданные в единственном экземпляре. Браслет часов выполнен из белого золота и почти полутора тысяч бриллиантов. Циферблат «закрывается» гранатом весом 52,61 карат. Их стоимость 759 000 франков. Это самые дорогие часы, представленные на премии
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Grand Prix d'Horlogerie de Geneve
Лучшие часы для путешествий - Fabergé Visionnaire DTZ: периферические часовая и минутная стрелки, индикация второй часовой зоны под увеличительным стеклом в центре циферблата. 29 500 франков
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Grand Prix d'Horlogerie de Geneve
Премию Petite Aiguille - лучшие «бюджетные часы» - заслужили Tudor Heritage Black Bay Bronze: модель в корпусе из высокотехнологичного сплава за 3800 франков
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Grand Prix d'Horlogerie de Geneve
Лучшие декоративные часы - Piaget Protocole XXL «Secrets & Lights» Venice Micro-Mosaic. На их циферблате часов вид на базилику Санта-Мария-делла-Салюте и панорама устья Гранд-канала. Рисунок выполнен в технике микромозаики. Часы созданы в трех экземплярах. 249 000 франков
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Grand Prix d'Horlogerie de Geneve
Лучшие часы с календарем - Legacy Machine Perpetual MB&F. Часы состоят из 581 детали. Корпус из платины, 181 500 франков
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Grand Prix d'Horlogerie de Geneve
Лучшие дамские сложные часы - модель Tourbillon with Gold Bridge из коллекции Cat's Eye, Girard-Perregaux. Часы из серого золота декорированы 64 бриллиантами. 132 000 франков
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Grand Prix d'Horlogerie de Geneve
В шорт-лист премии вошли 72 модели часов. Номинанты в категории «Лучшие мужские часы» – модель с индикатором даты L.U.C XPS 1860, Chopard выпущена ограниченным тиражом в 250 экземпляров. Стоимость – 20 250 швейцарских франков
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Grand Prix d'Horlogerie de Geneve
Часы Hermès Slim d'Hermès Email с индикатором секунд, расположенным на отметке «шесть часов». Лимитированная серия из 100 экземпляров, 21 000 франков. В прошлом году другая модель из коллекции Slim d'Hermès - Slim d'Hermes QP - была признана лучшими часами с календарем
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Grand Prix d'Horlogerie de Geneve
Reference 2340 Urban Jurgensen оснащены индикаторами даты и фазы Луны. Корпус из белого золота, 43 100 франков
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Grand Prix d'Horlogerie de Geneve
Стальные часы Heritage Black Bay, Tudor. 3250 франков. Это самые недорогие часы, номинированные как лучшие мужские
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Grand Prix d'Horlogerie de Geneve
Номинанты в категории «Лучшие дамские часы». Audemars Piguet Millenary в корпусе из серго золота, 72 400 франков
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Grand Prix d'Horlogerie de Geneve
Модель Bovet 1822 Blue Thistles, 99 500 швейцарских франков
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Grand Prix d'Horlogerie de Geneve
Керамические часы Bulgari Serpenti Spiga, 9950 швейцарских франков
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Grand Prix d'Horlogerie de Geneve
Fabergé Lady Levity с указателями времени в форме луны и солнца, 21 000 франков
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Grand Prix d'Horlogerie de Geneve
Часы Chopard L.U.C XP Esprit de Fleurier Peony из розового золота выпущены лимитированным тиражом в восемь экземпляров. Цена каждого - 98 000 франков
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Grand Prix d'Horlogerie de Geneve
Номинанты в категории «Лучший хронограф» – стальной хронограф Chopard Mille Miglia 2016 XL Race Edition – выпущен тиражом в 1000 экземпляров, цена 9800 франков
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Grand Prix d'Horlogerie de Geneve
Хронограф Louis Moinet Memoris Red Eclipse («Красное затмение») был представлен 16 сентября 2016 г. в обсерватории города Невшатель, в день, когда можно было наблюдать это астрономическое явление. Часы созданы в 12 экземплярах, цена 96 000 франков
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Grand Prix d'Horlogerie de Geneve
Лицевая панель, корпус и задняя крышка Hublot Big Bang Unico Sapphire изготовлены из сапфира. Тираж 500 экземпляров, 55 000 франков
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Grand Prix d'Horlogerie de Geneve
Ulysse Nardin Marine Chronograph Annual Calendar. Синий циферблат с римскими цифрами, стальной корпус диаметром 43 мм, 11 900 франков
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Grand Prix d'Horlogerie de Geneve
Самый недорогой из номинированных хронографов - стальной Zenith El Primero 36'000 VpH стоимостью 6 900 франков
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Grand Prix d'Horlogerie de Geneve
Номинанты в категории «Лучшие дамские часы с усложениями» – Bulgari Serpenti Incantati Tourbillon Lumière с турбийоном и 64-часовым запасом хода. Корпус из розового золота, украшены бриллиантами и рубинами, 180 000 франков
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Grand Prix d'Horlogerie de Geneve
Часы Marguerite, Christophe Claret с «волшебным» циферблатом: при нажатии на кнопку вместо часовых меток появляется надпись. Красное золото, 69 000 франков
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Grand Prix d'Horlogerie de Geneve
Модель Ulysse Nardin Skeleton Tourbillon Pearl также выпущена ограниченным тиражом - всего восемь экземпляров по 88 000 франков
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Grand Prix d'Horlogerie de Geneve
Золотые часы с бриллиантами Tambour Color Blossom Spin Time. В центре циферблата - цветок-монограмма Louis Vuitton, выполненный из перламутра, 83 000 франков
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Grand Prix d'Horlogerie de Geneve
Номинанаты в категории «Лучшие часы с турбийоном». Часы Bovet 1822 Ottantasei Flying Tourbillon в корпусе из титана выпущены тиражом в 86 экземпляров. Их дизайн создан в партнерстве со студией Pininfarina, цена 165 000 франков
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Grand Prix d'Horlogerie de Geneve
Модель Upside Down Art Deco от Ludovic Ballouard изготовлена в трех экземплярах, стоимость - 85 000 франков
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Grand Prix d'Horlogerie de Geneve
Синий цвет в часах никогда не выходил из моды, но в этом году стал настоящим «цветом сезона» - часы с такими циферблатами предсталили большинство брендов. De Bethune создала часы в разных оттенках синего - DB28 Kind of Blue Tourbillon. Корпус из титана, 250 000 франков
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Grand Prix d'Horlogerie de Geneve
Sideralis Evo, Louis Moinet с изображениями Луны, Марса и Меркурия, выполненными вручную. В отделке использованы настоящие фрагменты метеоритов и космической пыли. Часы выпущены тиражом в 12 экземпляров, 255 000 франков
Ulysse Nardin Executive Skeleton Tourbillon. Корпус из титана, 38 000 франков
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Grand Prix d'Horlogerie de Geneve
Номинанты в категории «Лучшие часы с календарем». Часы «20th Anniversary» Blue Gold Dial в корпусе из платины созданы к 20-летнему юбилею модели Perpetuel Secular Calender, Andersen Genève. Циферблат украшен изображениями солнца и планет Солнечной системы. Лимитированная серия из 20 экземпляров, 148 000 франков
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Grand Prix d'Horlogerie de Geneve
Часы Andreas Strehler. Lune Exacte помимо указателя фаз Луны оснащены ежедневным лунным календарем, рассчитанным на 2 млн лет. 112 000 франков
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Grand Prix d'Horlogerie de Geneve
В 2015 г. Audemars Piguet представила часы Royal Oak Perpetual Calendar в четырех вариантах: по два в корпусе из стали или из розового золота. В 2016 году модель выпустили в корпусе из желтого золота. 89 000 франков
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Grand Prix d'Horlogerie de Geneve
Модель L.U.C Perpetual Chrono, Chopard из серого золота. Лимитированная серия 20 экземпляров, 85 000 франков
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Grand Prix d'Horlogerie de Geneve
H. Moser & Cie. Endeavour Perpetual Calendar Concept Funky Blue. Дымчатый синий циферблат, корпус из стали диаметром 40,8 мм. Ручной завод. Выпущено 10 экземпляров, цена 60 000 франков
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Grand Prix d'Horlogerie de Geneve
Номинанты в категории «Лучшие часы для путешествий». Bovet 1822 Virtuoso VI Triple Time Zone одновременно показывают время в трех часовых поясах. 100 экземпляров, 67 000 франков
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Grand Prix d'Horlogerie de Geneve
De Bethune DB25 World Traveller – часы с указателем времени второго часового пояса и индикацией мирового времени. Серое золото, 150 000 франков
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Grand Prix d'Horlogerie de Geneve
Louis Vuitton Escale Time Zone. Сталь и розовое золото, 12 000 франков
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Grand Prix d'Horlogerie de Geneve
Часы Manufacture Royale 1770 Haute Voltige с индикацией второй часовой зоны. Сталь, 33 000 франков
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Grand Prix d'Horlogerie de Geneve
Карманные часы Montblanc 4810 Orbis Terrarum Pocket Watch 110 Years Edition. Сталь, лимитированная серия из 110 экземпляров, 8700 франков
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Grand Prix d'Horlogerie de Geneve
Номинанты в категории «Лучшие инновационные часы». Bovet 1822 Recital 18 Shooting Star Tourbillon. Часы с индикаторорами фазы Луны и второй часовой зоны, ретроградной минутной стрелкой, турбийоном и функцией мирового времени. Коллекция Dimier, лимитированное издание в 50 экземпляров. 295 000 франков
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Grand Prix d'Horlogerie de Geneve
Самый тонкий минутный репетир в мире Bulgari Octo Finissimo Minute Repeater. Титановый корпус диаметром 40 мм и толщиной 6,85 мм. Ручной завод. 160 000 франков
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Grand Prix d'Horlogerie de Geneve
Первые мужские часы Chanel собственной разработки La Montre Monsieur de Chanel. Прыгающий час в нижней части циферблата, ретроградная минутная шкала, развернутая на 240 градусов, ручной завод. 32 000 франков
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Grand Prix d'Horlogerie de Geneve
Первый в мире турбийон с центральной секундной стрелкой – Ferdinand Berthoud. FB01. Фузея. Частота баланса – 3 Гц. Ручной завод, запас хода – 53 часа. 212 000 франков
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Grand Prix d'Horlogerie de Geneve
Piaget Emperador Coussin XL 700P в корпусе из белого золота. 118 экземпляров, 76 000 франков
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Grand Prix d'Horlogerie de Geneve
Номинанты в категории «лучшие бюджетные часы». Модель Slim d'Hermès в корпусе из стали, 6400 франков
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Grand Prix d'Horlogerie de Geneve
Стальные Seiko Presage Automatic Chronograph Enamel Dial - самые недорогие часы в данной категории. Лимитированная серия из 1000 экземпляров, 2800 франков
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Grand Prix d'Horlogerie de Geneve
Тiffany East West Automatic. Сталь, 5100 франков
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Grand Prix d'Horlogerie de Geneve
Часы 50s Presidents' Watch Tradition, Vulcain. Сталь, 6150 франков
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Grand Prix d'Horlogerie de Geneve
Стальные часы Pilot Ton-Up, Zenith. Самые дорогие часы в данной категории - 7400 франков
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Grand Prix d'Horlogerie de Geneve
Номинанты в категории «Лучшие спортивные часы». TimeWalker ExoTourbillon Minute Chronograph Limited Edition, Montblanc. Часы в титановом корпусе, лимитированная серия из 100 экземпляров, 39 000 франков
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Grand Prix d'Horlogerie de Geneve
Модель Type 5B, Ressence в титановом корпусе. 30 800 франков
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Grand Prix d'Horlogerie de Geneve
TAG Heuer Heuer Monza Chronograph, титановый корпус. Лимитированная серия из 2 650 экземпляров, 4900 франков
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Grand Prix d'Horlogerie de Geneve
Стальные часы Tudor Heritage Black Bay Dark, 4250 франков
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Grand Prix d'Horlogerie de Geneve
Самые дорогие часы в своей категории – Ulysse Nardin Grand Deck Marine Tourbillon. Модель с ретроградной минутной стрелкой, приводимой в движение полимерной нитью и турбийоном. Корпус из белого золота. 18 экземпляров, 280 000 франков
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Grand Prix d'Horlogerie de Geneve
Номинанты в категории «Лучшие ювелирные часы». . Часы в корпусе из серого золота Audemars Piguet Diamond Fury. На их изготовление ушло более 1500 часов работы и свыше 4500 бриллиантов. Стоимость 529 200 франков
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Grand Prix d'Horlogerie de Geneve
Precious Chopard Watch - модель из серого золота с бриллиантами и сапфирами. 349 800 франков
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Grand Prix d'Horlogerie de Geneve
Циферблат часов Graff Princess Butterfly скрыт под крупной бабочкой, усыпанной бриллиантами. Паве выполнено в вуалевой технике из камней различного диаметра, безель и границы крыльев подчеркнуты бриллиантами багетной огранки. 180 000 франков
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Grand Prix d'Horlogerie de Geneve
Big Bang Impact Bang, Hublot - часы, имитирующие «большой взрыв», с бриллиантами общим весом 30,55 карат. Всего создано 50 экземпляров, стоимость 650 000 франков
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Grand Prix d'Horlogerie de Geneve
Часы Voutilainen Scintillante существуют в единственном экземпляре. Для отделки использованы 423 драгоценных камня - сапфиры и разноцветные бриллианты. Безель украшен 58 рубинами. Цена – 285 000 франков
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Grand Prix d'Horlogerie de Geneve
Номинанты в категории «Лучшие декоративные часы». Bulgari LVCEA Tourbillon Il Giardino Paradiso в корпусе из розового золота украшены 45 бриллиантами. Тираж 50 экземпляров, 105 000 франков
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Grand Prix d'Horlogerie de Geneve
Первый турбийон, изготовленный Seiko, появился в линии Credor, и создан тиражом в восемь экземпляров. На циферблате Fugaku Tourbillon изображен сюжет, вдохновленный знаменитой гравюрой Кацусики Хокусая «Большая волна в Канагаве». 446 500 франков
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Grand Prix d'Horlogerie de Geneve
Дизайн H. Moser & Cie. Perpetual Calendar Heritage Limited Edition вдохновлен карманными часами: корпус оснащен двумя крышками, декорированными с использованием техник перегородчатой эмали, гильоше и гравировки. Лимитированная коллекция из 10 экземпляров, 250 000 франков
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Grand Prix d'Horlogerie de Geneve
Изображение уссурийского тигра на циферблате Hermès Arceau Tigre нанесено в технике теневой эмали. Коллекция из 12 экземпляров, 90 000 франков
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Grand Prix d'Horlogerie de Geneve
Часы Voutilainen Triton et Sirène созданы в единственном экземпляре. Изображение Тритона и Русалки нанесено на открывающуюся заднюю крышку. Корпус из белого золота, 180 000 франков