Швейцарские часовщики выпустили часы к юбилею революции

Выпуск модели Venturer XL Stoletniy Krasniy мануфактура H.Moser & Cie. приурочила к столетию Октябрьской революции H. Moser & Cie.

Швейцарская мануфактура H.Moser & Cie. выпустила часы к 100-летнему юбилею Октябрьской революции. Venturer XL Stoletniy Krasniy - вариация модели Venturer, в юбилейном варианте представленной с красным циферблатом, украшенным логотипом компании на кириллице. Обращение к теме революции не случайно и связано с историей марки. Компания H.Moser & Cie. была основана в Санкт-Петербурге в 1828 г. Генрихом Мозером и до революции 1917 г. была успешным предприятием, поставщиком Российского Императорского двора и армии, а также Карла Фаберже, оснащавшего механизмами H. Moser настольные часы своего производства. В 1917 г. предприятие H. Moser & Cie. было национализировано, а производство прекращено до конца 70-х гг. XX в. Venturer XL Stoletniy Krasniy в H. Moser & Cie. называют «связующим звеном между прошлым и будущим марки»: модель объединяет узнаваемые эстетические коды современных часов марки и исторические символы.

Модель Venturer XL Concept Stoletniy Krasniy представлена в корпусе из стали. Часы оснащены мануфактурным калибром HMC 327 с ручным заводом, часовой механизм и компоненты выполнены и отделаны вручную. Часы будут изготовлены ограниченным тиражом в 17 экземпляров.

После национализации в 1918 г. производство часов H.Moser & Cie. было прекращено вплоть до конца 70-х гг. ХХ в. Современная история марки продолжилась в 2002 г., когда Роджер Николас Балзигер, правнук Генриха Мозера, возродил семейное предприятие. Десять лет спустя H.Moser & Cie. была куплена семьей Жоржа Мейлана (бывшего гендиректора Audemars Piguet) и под руководством Эдуара Мейлана, сына Жоржа, обрела второе дыхание. Например, помимо производства трех основных моделей часов (Endeavour, Venturer и Pioneer) марка за два года представила два громких запуска.

В 2016 г. на часовом салоне SIHН одним из хитом стали часы Swiss Alp Watch – модель с классическим механизмом H.Moser & Cie. с ручным заводом, но пародирующая форму Apple Watch. В этом году была представлена модель Swiss Mad Watch – часы - объект современного искусства и одновременно политический манифест. Швейцарская часовая промышленность в кризисе, и, чтобы помочь производителям справиться с ним, местные власти снизили с 1 января 2017 г. минимально допустимую долю швейцарских компонентов в часах Swiss Made до 60%. Протестуя против этого решения, H.Moser & Cie. разработала «стопроцентно швейцарские часы»: корпус в них создан из швейцарского сыра Vacherin Mont d’Or и композитного материала в пропорции 50/50, ремешок – из шкуры швейцарской коровы, механизм, естественно, собственный – HMC 327. Первоначально марка объявила, что стоимость Swiss Mad Watch составит символические 1 081 291 швейцарский франк (сумма повторяет дату образования Швейцарской конфедерации – 1.08.1291). В мае 2017 г. часы (в составе лота с другой моделью марки, часами Swiss Alp Watch) были проданы на аукционе Christie’s за 125 000 франков (серийные золотые часы H.Moser с тем же механизмом стоят около 20 000 франков).

Лучшие часы 2016 года