«Золотой глобус» не заметил Дэвида Линча

Трое со статуэтками — Мартин Макдонах, Сэм Рокуэлл и Фрэнсис Макдорманд Frederic J. BROWN / AFP

В черных платьях, ставших практически символом 75-й церемонии вручения «Золотых глобусов», можно увидеть рифму к одному из главных фильмов-призеров – «Трем рекламным щитам на границе Эббинга, Миссури», победившему в номинации «Лучшая драма». Голливудские актрисы попытались превратить традиционную ярмарку тщеславия в место гражданской активности: пусть черные платья были и разных фасонов, от разных дизайнеров, но говорили об одном – о солидарности с жертвами сексуальных притеснений.

Леди в черном Джессика Честейн, Кейт Хадсон, Изабель Юппер, Марго Робби и еще десятки звезд первой величины вышли на красную дорожку «Золотого глобуса» в черном, чтобы еще раз напомнить о проблеме насилия и сексуальных домогательств. Эта манифестация стала логичным продолжением громких голливудских разоблачений 2017 г., начавшихся с обвинений в адрес продюсера Харви Вайнштейна. 1 января в The New York Times было опубликовано открытое письмо общественного движения Time’s Up («Время вышло») от лица более тысячи женщин, работающих в кино, театре и на телевидении, призывавшее бороться с сексуальным насилием и гендерным неравенством в шоу-бизнесе. На церемонию «Золотого глобуса» многие актрисы пришли не с мужьями и коллегами по съемочной площадке, а с активистками общественных организаций. Эмма Стоун пришла с Билли Джин Кинг (на фото), теннисисткой и основательницей Женской спортивной ассоциации, которая борется за равноправие в спорте. Эмма Уотсон – с Мараи Лараси, которая борется с насилием в отношении афроамериканок в Великобритании. Таким образом, реклама платьев и украшений от модных домов уступила место гражданской активности. Платья, разумеется, прозвучали, но все фотогалереи и желтые колонки о лучших и провальных выходах актрис в этом году будут неубедительны – выход в черном обозначил и протест против объективации женщин. Фото: Reuters

Героиня Фрэнсис Макдорманд (приз за лучшую женскую роль в драме) тоже использовала рекламные площади для личного и гражданского высказывания: арендовала щиты, чтобы напомнить о нераскрытом преступлении – изнасиловании и жестоком убийстве своей дочери. Кое-кого в полиции Эббинга это взбесило. Но «Три рекламных щита» – не столько про то, как упрямая женщина борется за справедливость, сколько про то, что в любой борьбе совершаются ошибки и важно уметь их признавать. Драматург и режиссер Мартин Макдонах перенес свои фирменные сюжетные ходы из родного ирландского захолустья в американскую глубинку, где все так же неторопливо и так же нелепо. Актеры берут, в сущности, по два аккорда, но мощно – и Макдорманд в роли гротескной мстительницы, закидывающей коктейлями Молотова полицейский участок, и Сэм Рокуэлл (лучшая роль второго плана) в роли злого копа, которого надо хорошенько поскрести, чтобы обнаружить настоящую человечность. Четвертый «Глобус» «Три рекламных щита» получили за сценарий, а режиссерский приз Макдонах уступил Гильермо дель Торо, чья фэнтези-мелодрама «Форма воды» о любви женщины и человека-амфибии в антураже холодной войны уже выиграла главную награду Венецианского кинофестиваля.

В категории «Мюзикл или комедия» победила «Леди Бёрд» – режиссерский дебют звезды американского независимого кино Греты Гервиг, комедия взросления с одновременно трепетной и резкой Сиршей Ронан в главной роли (тоже получившей «Глобус»). Самой Гервиг на экране нет, но фильм органично продолжает череду ее актерских работ – по темам, юмору и темпераменту.

В номинации фильмов на иностранном языке «Нелюбовь» Андрея Звягинцева не повторила успех «Левиафана», уступив картине Фатиха Акина «На пределе» (Германия).

Мужской приз в «Драме» выиграл Гэри Олдман за роль Уинстона Черчилля в «Темных временах», а в «Мюзикле или комедии» – Джеймс Франко из «Горе-творца». За женскую роль второго плана (эта номинация, как и режиссерская, не делится по жанрам) статуэтку получила Элисон Дженни из спортивной драмы «Я, Тоня».

В российский прокат подавляющее большинство фильмов-номинантов пока не вышло, а вот в сериальном разделе мы можем оценить результаты «Золотого глобуса» более пристрастно. Лучшей теледрамой вполне предсказуемо стал «Рассказ служанки» – антиутопия об обществе клерикального тоталитаризма с Элизабет Мосс в главной роли (ее признали лучшей драматической актрисой в телесериале). В категории «мини-серий» победили «Большая маленькая ложь» и сыгравшие в ней Николь Кидман и Лора Дёрн, что тоже вряд ли удивит зрителей: проект был успешным и широко обсуждаемым. Лучшим сериалом в разделе «Мюзикл или комедия» стала «Удивительная миссис Мейзел», а Рэйчел Броснахэн, сыгравшая в нем домохозяйку с тягой к стендапу, назвали лучшей актрисой.

Кто вручает «Золотые глобусы» Голливудская ассоциация иностранной прессы (Hollywood Foreign Press Association, HFPA), вручающая «Золотые глобусы», аттестует себя как некоммерческая организация журналистов и фотографов, которые освещают события американской киноиндустрии для иностранных изданий. Сейчас в ней состоит около 90 человек, и за все время существования ассоциации, основанной в 1943 г., число ее членов не превышало сотни. Для сравнения: в Американской киноакадемии, вручающей «Оскары», состоит около 8500 человек, и все они так или иначе знамениты, по крайней мере известны. В отличие от членов HFPA, имен которых нет даже на официальном сайте ассоциации. То есть одну из самых престижных в киномире премий вручает не просто очень маленькая, но и закрытая группа людей. При желании список найти все же можно – например, в 2015 г. его опубликовало издание Vulture. Есть в нем люди и от России: это Нелли А. Холмс, представительница российского Фонда кино в США, Сергей Рахлин, бывший сотрудник «Голоса Америки» (он возглавляет комитет, отвечающий за номинацию фильмов на иностранных языках), Али Сар, публиковавшийся в The Moscow Times, а также культурист Александр Невский, снимающийся в Америке в боевиках категории Б. Свернуть Прочитать полный текст

Что оставляет в недоумении, так это почти полное отсутствие в номинациях грандиозного «Твин Пикс» (возможно, сериал Дэвида Линча просто не укладывается ни в какие рамки и категории): замечен оказался лишь Кайл Маклахлен, но и он уступил «лучшую мужскую роль в мини-сериале» Эвану Макгрегору из «Фарго». Совсем мимо номинаций пролетел и фантастически изобретательный марвеловский «Легион» – на супергеройские комиксы «Золотой глобус» смотрит свысока.