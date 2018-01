«Золотой глобус» не заметил Дэвида Линча

В черных платьях, ставших практически символом 75-й церемонии вручения «Золотых глобусов», можно увидеть рифму к одному из главных фильмов-призеров – «Трем рекламным щитам на границе Эббинга, Миссури», победившему в номинации «Лучшая драма». Голливудские актрисы попытались превратить традиционную ярмарку тщеславия в место гражданской активности: пусть черные платья были и разных фасонов, от разных дизайнеров, но говорили об одном – о солидарности с жертвами сексуальных притеснений.

Леди в черном

Джессика Честейн, Кейт Хадсон, Изабель Юппер, Марго Робби и еще десятки звезд первой величины вышли на красную дорожку «Золотого глобуса» в черном, чтобы еще раз напомнить о проблеме насилия и сексуальных домогательств. Эта манифестация стала логичным продолжением громких голливудских разоблачений 2017 г., начавшихся с обвинений в адрес продюсера Харви Вайнштейна. 1 января в The New York Times было опубликовано открытое письмо общественного движения Time’s Up («Время вышло») от лица более тысячи женщин, работающих в кино, театре и на телевидении, призывавшее бороться с сексуальным насилием и гендерным неравенством в шоу-бизнесе. На церемонию «Золотого глобуса» многие актрисы пришли не с мужьями и коллегами по съемочной площадке, а с активистками общественных организаций. Эмма Стоун пришла с Билли Джин Кинг (на фото), теннисисткой и основательницей Женской спортивной ассоциации, которая борется за равноправие в спорте. Эмма Уотсон – с Мараи Лараси, которая борется с насилием в отношении афроамериканок в Великобритании. Таким образом, реклама платьев и украшений от модных домов уступила место гражданской активности. Платья, разумеется, прозвучали, но все фотогалереи и желтые колонки о лучших и провальных выходах актрис в этом году будут неубедительны – выход в черном обозначил и протест против объективации женщин. Фото: Reuters