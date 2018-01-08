В Лос-Анджелесе назвали победителей премии «Золотой глобус»

Paul Drinkwater / NBC via AP

Четыре «Глобуса» завоевала и лента «Три билборда за границей Эббинга, Миссури», ставшая лучшим драматическим фильмом года. Также за работу над фильмом премии получили режиссер и автор сценария Мартин Макдонах (за лучший сценарий), актеры Фрэнсис Макдорманд (главная женская роль в драме) и Сэм Рокуэлл (мужская роль второго плана)

2/10