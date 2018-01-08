В Лос-Анджелесе назвали победителей премии «Золотой глобус»
«Нелюбовь» Андрея Звягинцева осталась без награды
В Лос-Анджелесе состоялась 75-я церемония вручения премии «Золотой глобус». Лидером по числу ТВ-наград стал сериал «Большая маленькая ложь», победивший в четырех номинациях. Он признан лучшим мини-сериалом, а Николь Кидман, Лора Дерн и Александр Скарсгард получили статуэтки за актерские работы
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Четыре «Глобуса» завоевала и лента «Три билборда за границей Эббинга, Миссури», ставшая лучшим драматическим фильмом года. Также за работу над фильмом премии получили режиссер и автор сценария Мартин Макдонах (за лучший сценарий), актеры Фрэнсис Макдорманд (главная женская роль в драме) и Сэм Рокуэлл (мужская роль второго плана)
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Российская лента «Нелюбовь» Андрея Звягинцева была представлена в категории «Лучший фильм на иностранном языке», но осталась без награды. Победителем стал режиссер Фатих Акин и его картина «На пределе» (на фото с исполнительницей главной роли актрисой Дианой Крюгер)
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Победителем в номинации «Лучшая комедия или мюзикл» стал фильм «Леди Бёрд», а Сирша Ронан, сыгравшая в нем главную роль, выиграла «Золотой глобус» как лучшая актриса комедии/мюзикла
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Статуэтку за лучшую режиссерскую работу получил Гильермо дель Торо за фильм «Форма воды». Ранее лента завоевала главный приз («Золотого льва») на Венецианском кинофестивале
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В этом году «Золотой глобус» проходил под знаком протеста против сексуального насилия. Чтобы выразить свое отношение к проблеме, почти все участники премии пришли в черном. На фото: актриса и режиссер Анджелина Джоли, чья лента «Сначала они убили моего отца» была номинирована как лучший фильм на иностранном языке
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Гэри Олдмен признан лучшим драматическим актером за роль Уинстона Черчилля в фильме «Темные времена»
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Лучшим анимационным фильмом назвали «Тайну Коко»
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Обладателя почетной премии имени Сесиля Б. де Милля объявляют заранее. В этом году награду вручили телеведущей Опре Уинфри
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