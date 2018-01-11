Как стать королевой покера
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Молли Блум – почти святая. Она не просто выжила в суровом мужском мире азартных игр, но и сохранила моральную безупречность. Когда за ней пришли федералы, Молли не сдала никого из сидевших за ее покерным столом, а в автобиографии назвала лишь тех, кого сдали другие. В реальности автобиография вышла после суда, но в фильме героиня Джессики Честейн приходит к адвокату (Идрис Эльба) с уже опубликованной книгой.
Адвокат тоже морально безупречен и почти святой. Прочитав книгу, он соглашается защищать организаторшу подпольных игр с заоблачными ставками, которой даже нечем ему заплатить – все арестовано (а стоит он очень дорого). То есть Молли могла бы продать права на экранизацию своего бестселлера, но голливудские студии хотят получить имена игроков – почти сплошь звезд кино, спорта и шоу-бизнеса. Нетушки.
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