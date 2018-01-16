Как показ в «Ельцин-центре» сделал Гошу Рубчинского главным дизайнером России

Его коллекции доказывают, что историческое наследие можно понимать не только как фольклорные мотивы

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Ельцин-центр был выбран местом проведения шоу не случайно: 90-е годы - это время, которое стало переломным как для России, так и для дизайнера Burberry

Модный год начинается показами мужских коллекций, большая часть которых демонстрируется на Неделях моды в Лондоне и Милане, а также на выставке Pitti Uomo во Флоренции. Сменить место редко рискуют даже крупные марки, не говоря уже о новичках: вероятность, что тебя заметят, стремится к нулю. Тем не менее желающие сломать стереотип находятся: российский дизайнер Гоша Рубчинский 14 января устроил показ, кажется, максимально далеко от эпицентра моды – в «Ельцин-центре» в Екатеринбурге. Первые результаты должны обнадежить поклонников Рубчинского: о показе написали все ведущие мировые СМИ (представители которых посетили его лично), единодушно дав ему положительную оценку.

Рубчинский родился в Москве в 1984 г., получил художественное образование, в 2008 г. основал собственную марку, а уже в 2016-м попал в сотню самых влиятельных людей мира моды по версии The Business Of Fashion. Признание он получил, выбрав основной темой 1990-е с их агрессивно-сиротской эстетикой спортивных костюмов, растянутых коленок и стрижек «под машинку». Шоу в Екатеринбурге – его третий подряд показ на родине (Рубчинский работает на зарубежном рынке и в России бывает редко) после прошлогоднего в Калининграде и летнего в Санкт-Петербурге. И выглядит он самым сильным: если до этого треники и модели, похожие на подростков из неблагополучных семей, смотрелись немного конъюнктурно (как будто Рубчинский давал западной прессе и потребителями то, чего они ждут), то в декорации «Ельцин-центра» все это вписалось органично, словно бы став такой же частью новейшей российской истории, как пустые прилавки, приватизационные чеки и другие экспонаты музея. Эффект совпадения идеи и места усиливался правильной режиссурой: организаторы показа решили отказаться от традиционной формы модных дефиле, поэтому приглашенные гости просто стояли или сидели на полу в залах музея первого российского президента, а модели ходили между ними. Такая метафора свободы 90-х, когда стирались все границы.

Большая часть представленной коллекции сделана в сотрудничестве Рубчинского с другими брендами. Дизайнер показал третью (и заключительную) работу с Аdidas Football, приуроченную к чемпионату мира по футболу 2018 г., куда вошли свитшоты, тренировочные костюмы, пуховики и другие спортивные вещи. Еще два партнера дизайнера – Levi’s и Dr. Martens, также важные имена для 1990-х. Для них Рубчинский придумал дизайн джинсовых вещей и обуви.

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