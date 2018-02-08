Статья опубликована в № 4504 от 08.02.2018 под заголовком: Танцы на кладбище
Как берлинские премьеры меняют облик мировой сцены
«Смерть "Фольксбюне" запустила тектонические сдвиги в столице театральной Европы и не только в ней
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
Откройте статью для друзей!
Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
Откройте статью для друзей!
Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке
В «10 000 жестов» ни одно движение не повторяется
Gianmarco Bresadola / Volksbühne
Анатомия реквиема
Когда два хореографа, два лидера contemporary dance, бельгиец Алан Платель и француз Борис Шармац показали в этом сезоне новые проекты в Берлине, оказалось, что оба они на музыку Реквиема Моцарта и оба – что-то вроде «ландшафта» смерти. Как она приходит? Как мы ее встречаем? Как она выглядит вообще?
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на «Ведомости» — это:
- Доступ ко всем материалам с любых устройств
- Свежий номер в разделе «Газета»
- Возможность комментировать статьи
- Общее избранное на всех устройствах
- Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
Подарки для годовых подписчиков
- {{gift}}