Как берлинские премьеры меняют облик мировой сцены

«Смерть "Фольксбюне" запустила тектонические сдвиги в столице театральной Европы и не только в ней

Статья опубликована в № 4504 от 08.02.2018 под заголовком: Танцы на кладбище

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В «10 000 жестов» ни одно движение не повторяется Gianmarco Bresadola / Volksbühne

Анатомия реквиема

Когда два хореографа, два лидера contemporary dance, бельгиец Алан Платель и француз Борис Шармац показали в этом сезоне новые проекты в Берлине, оказалось, что оба они на музыку Реквиема Моцарта и оба – что-то вроде «ландшафта» смерти. Как она приходит? Как мы ее встречаем? Как она выглядит вообще?

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