Статья опубликована в № 4507 от 13.02.2018 под заголовком: Пение и чтение
Концерт Теодора Курентзиса стал событием современного искусства
А опера Cantos и балет «Золушка» оказались приложениями к собственным буклетам
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В опере Cantos хор находится в постоянном движении
Гюнай Мусаева
Концерт
Выступление в Большом зале Консерватории собрало аншлаг, несмотря на позднее начало – 21.00 – и трудную программу: играли и пели авангард. Впрочем, в каждом из четырех опусов он сочетался со своими противоположностями – григорианским пением, романтическим концертом, народными песнями и хоралом Баха.
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