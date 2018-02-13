Стиль жизни / Культура
Статья опубликована в № 4507 от 13.02.2018 под заголовком: Пение и чтение

Концерт Теодора Курентзиса стал событием современного искусства

А опера Cantos и балет «Золушка» оказались приложениями к собственным буклетам

Концерт

Выступление в Большом зале Консерватории собрало аншлаг, несмотря на позднее начало – 21.00 – и трудную программу: играли и пели авангард. Впрочем, в каждом из четырех опусов он сочетался со своими противоположностями – григорианским пением, романтическим концертом, народными песнями и хоралом Баха.

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