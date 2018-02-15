Мусик, вот твой гусик
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в фильме практически нет
Мужчина тут кутюрье с комически непристойной фамилией Woodcock (говорят, Пол Томас Андерсон хохотал над этой нехитрой шуткой до слез). Он живет и творит в Лондоне 1950-х. Придерживается традиционной сексуальной ориентации, но женщин привык менять как перчатки (позволим себе этот штамп с учетом профессии героя). Играет его, без дураков, выдающийся актер, обладатель трех «Оскаров» (в том числе за роль в фильме Пола Томаса Андерсона «Нефть») Дэниел Дэй-Льюис. Он уже заявил, что после «Призрачной нити» прощается с актерской карьерой. Разумеется, перфекционист Дэй-Льюис выучился кройке и шитью, посвятив этому занятию два года. Серьезные голливудские звезды погружаются в роль по самую макушку.
И конечно, это изумительно, невероятно красиво: костюмы, интерьеры, движения, ракурсы, тени и свет, улыбки и шалости. Да что там, даже пыль в этом фильме лежит в высшей степени художественно. «Призрачная нить» снята словно бы сквозь газовую вуаль, окутана легкой дымкой. Очень уместной в этом ностальгическом, лирическом сюжете перевоспитания неврастеничного павлина, у которого за завтраком даже тостом не похрусти: он, видите ли, настраивается на долгий рабочий день, делая за чаем первые наброски.
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