Как открылся Берлинский кинофестиваль

На красной дорожке в вечер четверга атмосфера была накалена до предела Maurizio Gambarini / DPA / ТАСС

Самый демократичный из большой тройки европейских фестивалей – Берлинский - стартовал в четверг новой анимационной притчей Уэса Андерсона «Остров собак», вроде бы легкомысленной картиной о злоключениях «лучших друзей» человека в жестоком мире будущего. Однако сказочный антураж не сбивает с толку, тревоги дня сегодняшнего проступают через нагромождение стилизаторских виньеток – все актуальные вопросы тут как тут: мигранты, мультикультурализм, поворот вправо и даже гипотетическая угроза мирового конфликта.

Предсказуемо антропоморфных пуделей и лабрадоров озвучивают звезды Голливуда – Брайан Крэнстон, Скарлетт Йохансон, Билл Мюррей, не особенно, впрочем, стараясь отойти от привычных амплуа. Персонаж Крэнстона разговаривает с интонацией Хайзенберга из «Во все тяжкие», Йохансон, как всегда, – томная блондинка/болонка, Мюррей – немногословный философ поневоле. Чем-то «Остров собак» неуловимо напоминает победителя Венеции и оскаровского номинанта «Форму воды» Гильермо дель Торо – банальность метафор, визионерство через край, либеральные ценности. Видимо, мода на упрощение жизненных дилемм и коллизий до дидактизма лафонтеновской басни набирает обороты.

Кадр из фильма Уэса Андерсона «Остров собак»

Соперниками Андерсона по конкурсной программе станут «классики и современники» авторского кинематографа – Бенуа Жако, Гас Ван Сент, Кристиан Петцольд, Алексей Герман-младший – каждый, похоже, без сюрпризов продолжает гнуть свою линию.

«Ева» Бенуа Жако – очередная экранизация одноименного детектива нуар Джеймса Хедли Чейза, совершенно точно уступающая классической версии Джозефа Лоузи 1962 г. с Жанной Моро в главной роли. Хоть черный парик и преобразил Изабель Юппер до неузнаваемости, ее Ева обладает теми же повадками, что и Мишель из недавнего триллера Пола Верхувена «Она», а в какие-то моменты в голосе актрисы даже слышатся нотки Эрики из «Пианистки» Ханеке.

Любимец Берлинале Кристиан Петцольд представит «Транзит», снятый по мотивам романа Анны Зегерс, пламенного борца с нацизмом. Кажется, что «Транзит» - сиквел предыдущей картины Петцольда «Феникс»: снова в центре внимания кризис гуманизма, снова автор по близорукости видит следы преступлений прошлого в моральном релятивизме настоящего.

Неисправимый пассеист Алексей Герман-младший в этот раз покусился на священную для петербургской интеллигенции фигуру Сергея Довлатова. В неформальном байопике Герман реконструирует застойную эпоху 1970-х. В отличие от глубоко патетичного «Бумажного солдата», поминальной молитвы по прекраснодушию шестидесятников, «Довлатов» откровенно ироничен, а местами не чурается пародии.

«Не волнуйся, далеко он пешком не уйдет» Гаса Ван Сента уже показали на «Санденсе» – и, судя по отзывам критиков, это провал. Хоакин Феникс самозабвенно изображает Джона Каллахана, карикатуриста в инвалидном кресле, в пару ему режиссер определил вездесущую Руни Мару. Фильм устроен как череда флэшбеков, каждый из которых – актерский этюд на заданную тему.

Одной из наиболее интересных конкурсных лент Берлинале обещает стать «3 дня в Кибероне» Эмили Атеф о знаменитейшей фотосессии Роми Шнайдер для журнала Stern за год до смерти. La Puppele, как называли актрису с подачи Алена Делона и журналисты и поклонники, играет красавица Мари Баумер. «3 дня в Кибероне» – меланхоличное кино отражений, возможно, в духе «Барбары» Матье Амальрика.

Интригует и новое творение Стивена Содерберга – «Паранормальный», хоррор, снятый целиком на мобильный телефон. Клявшийся уйти из кино режиссер увлекся экспериментами. Только-только закончился показ спродюссированной им «Мозаики», интерактивного мини-сериала, в котором зрители получили возможность при помощи специального приложения влиять на ход детективного расследования. Так и не ясно, меняет ли Содерберг условия задачи ради новых смыслов или кинематограф стал для него «игрой в бисер».

На красной дорожке в вечер четверга атмосфера была накалена до предела. За несколько дней до открытия феминистки требовали от программного директора Дитера Косслика поддержать движение me too, чтобы, как и на церемонии «Золотых глобусов», звезды соблюли черный дресс-код. Однако, несмотря на давление общественности, гости почтили red carpet нарядами всех цветов радуги.

Самый яркий образ в стиле голливудского шика 1950-х получился у Эль Фэннинг. Актриса пришла на церемонию в вечернем платье от Валентино. Автор наряда Пьер Паоло Пиччоли тяготеет к простым линиям и монохромным фактурным тканям. Для Фэннинг он создал свободно струящееся атласное платье, по ампирной традиции лаконично перехваченное широкой лентой на талии. Икона стиля Тильда Суинтон выбрала костюм унисекс, приталенный укороченный пиджак и кюлоты от Шанель, в этом наряде актриса походила на денди belle epoque Бо Брамелла. Звезда независимого кино Грета Гервиг в этот раз предпочла богемности роскошь и позировала фотографам в расшитом пайетками и аппликациями платье Валентино из коллекции pré-fall 2018, во многом перекликающейся с весенним хитом Диор «Карты таро».

Берлин