Стиль жизни / Досуг
Статья опубликована в № 4514 от 22.02.2018 под заголовком: Гастроли поп-арта удались

Классиков поп-арта привезли на московские гастроли

Избранные вещи из Музея Людвига в Русском музее объединили в выставку и показывают в Мультимедиа арт музее
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Из петербургского Русского музея в московский «Мультимедиа арт музей» привезли изысканную и эклектичную коллекцию современного искусства. 38 произведений классиков американского поп-арта, современных российских классиков и наших художников, вышедших на большую арт-сцену в 90-е, объединили в одной выставке. Работы знаменитостей на ней царствуют, остальные за ними подтягиваются. Так что гастроли удались.

Большинство художников представлены здесь одной-двумя вещами, но очень хорошими и дающими представление о силе таланта и методе авторов. Прямо хоть лекцию около каждой читай. Вот коллаж Роберта Раушенберга, мастера объединять газетные вырезки, анонимные фотографии с репродукциями классического искусства, утверждая их образное равенство.

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