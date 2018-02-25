За что вручили призы Берлинского кинофестиваля

Кадр из фильма «Довлатов» WDSSPR

В Берлине раздали призы 68-го международного кинофестиваля. «Довлатова» Алексея Германа-младшего отметили за работу художника. Главных призеров наградили в основном за гуманизм.

Темой завершившегося Берлинского фестиваля был май 1968 г. – так программный директор Дитер Косслик обыграл порядковый номер смотра. Но революционными решения жюри под предводительством режиссера Тома Тыквера назвать сложно. Среди победителей сплошь авторы, верующие в лучшее в людях.

«Золотой медведь» достался румынскому фильму «Не трогай меня» дебютантки Адины Пинтилие, рассказывающему о превратностях самоидентификации, в первую очередь гендерной и сексуальной. «Не трогай меня» изначально задумывался как арт-проект, своего рода музейный перфоманс, цель которого - в изучении девиантных сексуальных практик, точнее, их отсутствия. Главная героиня, например, не выносит, когда к ней прикасаются. Исповеди женщин и мужчин призваны убедить нас в антропологическом разнообразии планеты Земля, понять и простить. «Не трогай меня» – политический манифест. Но за многословными декларациями инаковости персонажей скрывается слабая драматургия, а клише о мультикультурализме и толерантности, перекочевавшие в кино прямиком из мира современного искусства, производят впечатление дежавю. Эта поэма вынужденного одиночества смотрится как лебединая песня гуманизма.

«Серебряного медведя» тоже вручили женщине: полька Малгожата Шумовска сняла картину-пастиш остросоциальной направленности, высмеивающую католический фундаментализм, становление капитализма и просто человеческую природу. Остроумная и оригинальная завязка – протагонист буквально теряет лицо в результате производственной травмы на стройке самой большой статуи Христа в мире (такую действительно возвели в 2010 г. в Западной Польше) – оборачивается комедией положений в виде лобовой метафоры трактующей проблему самоопределения личности в релятивистском сегодня.

Призом Альфреда Бауэра наградили «Наследниц» парагвайского режиссера Марчелло Мартинези, цельную и крайне эмоциональную историю однополой любви во времена финансового кризиса. В отличие от других картин основного конкурса фильм Мартинези не только поднимает актуальные вопросы современности (феминистскую борьбу или классовое неравенство), но и удивительно точно показывает нюансы взаимоотношений двух женщин, драму характеров, отчаянно сопротивляющихся безразличию мира вокруг. Сыгравшая одну из героинь Ана Брун удостоилась и «Серебряного медведя» за лучшую женскую роль.

Лучшим режиссером назначили Уэса Андерсона за анимационную притчу «Остров собак». Так, видимо, жюри решило вечную проблему паритета между «тихим» европейским кино, полным правозащитного пафоса, и помпезными голливудскими картинами.

Лучший сценарий загадочным образом оказался у зрительской жанровой ленты «Музей» с Гаэлем Гарсия Берналем в главной роли – истории нелепого похищения ацтекских древностей из мексиканского хранилища.

Приз за лучшую мужскую роль отдали молодому актеру Энтони Бажону, изобразившему мучения подростка-наркомана в дидактической и феноменально спекулятивной «Молитве» Седрика Кана, картине, в которой на полном серьезе утверждается, что с именем Христа на устах можно победить самый страшный недуг.

Наконец, единственный российский участник конкурсной программы – «Довлатов» Алексея Германа-младшего – удостоился приза за особые художественные достижения. И действительно, подробный и чарующий предметный мир СССР периода застоя, созданный художником-постановщиком Еленой Окопной, выгодно выделялся на общем фоне, ведь показанное в Берлине кино идей часто невнимательно относится к форме.

К сожалению, без внимания жюри остались безусловно самые интересные картины – «Моего брата зовут Роберт и он идиот» экспериментатора Филипа Гренинга, «Транзит» представителя «берлинской школы» Кристиана Петцольда и «Сезон дьявола» филиппинца Лава Диаса.

68-й Берлинале станет последним для директора Дитера Косслика. Еще перед началом фестиваля в немецкой прессе появились материалы, жестко критикующие его популистскую стратегию (маниакальная одержимость американскими звездами) и отсутствие стройной концепции в программе (конкурс, секции «Панорама» и «Форум» кажутся прямо безразмерными, такое впечатление, что большая часть фильмов была отобрана по негласной квоте). В какую сторону двигаться фестивалю после ухода Косслика, пока не очень ясно, однако если организаторы Берлинале хотят сохранить членство в «большой тройке» вместе с Каннами и Венецией, им точно придется что-то менять. И чем скорее, тем лучше.

Берлин