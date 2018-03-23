Почему Харрисон Форд не боится сыграть Индиану Джонса в 77 лет

Статья опубликована в № 4532 от 23.03.2018 под заголовком: Харрисон Форд: Почему бы Индиане Джонсу не быть старым пердуном

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Индиана Джонс постареет вместе с Харрисоном Фордом, Стивен Спилберг не будет снимать другого актера в знаменитой серии Reuters

В апреле 2019 г. Стивен Спилберг приедет в Англию, чтобы снять пятую часть «Индианы Джонса», сообщила в начале этой недели американская и мировая пресса. Фильм должен выйти на экраны 10 июля 2020 г. Главную роль сыграет бессменный Харрисон Форд. Во время съемок ему исполнится 77 лет. «Этот персонаж не зависит от возраста», – сказал Форд The Independent. Еще в 2013 г. актер заявил в шоу Грэма Нортона на BBC: «Ничто не препятствует Индиане Джонсу быть старым пердуном». И добавил: «Я достаточно стар, и нам не нужен больше Шон Коннери. Я достаточно стар, чтобы сыграть собственного отца» (Коннери играл в «Последнем крестовом походе» отца Индианы Джонса). А в 2015 г., когда пошли слухи о возможной замене исполнителя главной роли, Спилберг сказал журналу Screen International: «Я не намерен когда-либо позволить другому актеру принять эстафету – вроде того, как многие играли человека-паука или Бэтмена. Есть только один актер на роль Индианы Джонса – и это Харрисон Форд».

Когда-то Форд боялся, что на всю жизнь останется актером одной роли, капитана Хана Соло. Он хотел убить Соло еще в 1983 г. в шестом эпизоде «Звездных войн», но не смог уговорить режиссера Джорджа Лукаса. «Я просил об этом 30 лет. И наконец-то добился этого», – сказал Форд, когда Соло умер в седьмой части франшизы в 2015 г. Теперь Форд знаменит как актер двух ролей. Не погибнет ли и его второй герой, Индиана Джонс?

Кино и девушки

Форд родился 13 июля 1942 г. Его отец – ирландец, мать – еврейка. Форд поделился с The Independent: «Как актер я еврей, как человек – ирландец. То есть на работе я могу быть очень усерден и сосредоточен, но в жизни действую с налету».

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