Пермская опера сделала совместный проект с Версалем – «Фаэтон» Люлли

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Солнечная тема оказалась отыграна в костюмах «Фаэтона» буквально Никита Шунтомов

Копродукция Перми и Версаля – такова схема постановки «Фаэтона» (1683), одного из шедевров Жана-Батиста Люлли, создателя французской оперы, композитора представлений, в которых играл Мольер и танцевал Людовик XIV. Топовая премьера Пермской оперы на сей раз обходится без Теодора Курентзиса: вместо него в оркестровой яме Венсан Дюместр, знакомый нам со времен петербургского фестиваля Early Music, которым в конце 1990-х – начале 2000-х гг. руководил Марк де Мони, нынешний генеральный менеджер Пермского театра. Видный специалист по музыке барокко, Венсан Дюместр управляет сводными силами: пермские струны оркестра MusicAeterna опутывают колкий многотембровый клубок французского ансамбля Le Poeme Harmonique. В яме – барочные виолы, лютня и гитара, гобой, флейта, фаготы, виолончель и клавесин: всё образцово аутентично в части как приемов игры, так и настроек. Когда зрителей скликает в зал челеста из «Щелкунчика» Чайковского, сталкиваются две исторические реальности.

«Фаэтон» – сюжет из Овидия, либретто Филиппа Кино. Это опера не про транспортное средство, а про того, кто проложил доселе неподвластный человеку маршрут. Мечтающий о власти сын бога Гелиоса сталкивается с недоверием соперников к его божественному происхождению. В ключевой сцене оперы Фаэтон просит у отца разрешения прокатиться на небесной колеснице. Все понимают, что ничем хорошим это не кончится, и действительно огня и света возникает столько, что случается глобальное потепление. В дело вмешивается, хоть и поздновато, бог Юпитер, который низвергает увлекшегося возницу. Действие укладывается в положенные пять актов с прологом (в новой постановке они идут три часа с одним антрактом), в течение которых звучит изысканная музыка: декламационные сцены продуманно чередуются с ариями разных типов, хоровые и инструментальные номера поражают логикой и грацией, кипение страстей опосредовано неторопливым аристократизмом. Оркестр звучит безупречно в любых темпах, в каждом фрагменте проведена ясная структурная и тембровая идея. Конечно, Курентзис сделал бы всё то же самое талантливее – острее и попсовее, заводя и ворожа: у Дюместра же царит аутентичный академизм безупречного вкуса.

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