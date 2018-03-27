Актуальные переводные романы: о чем пока не пишут по-русски

Статья опубликована в № 4534 от 27.03.2018 под заголовком: О чем не написали по-русски

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У 43-летней американки гавайского происхождения Ханьи Янагихары пока вышло два романа – и оба уже переведены на русский язык PA Images / ТАСС

О «Людях среди деревьев» Ханьи Янагихары стоит знать, что это первый ее роман, опубликованный за три года до «Маленькой жизни», но первый здесь совсем не значит незрелый. Поражает как раз исключительная серьезность, с которой дебютантка берется за дело: Янагихара пишет так, как будто на дворе времена если не Достоевского, то как минимум Томаса Манна, а большой роман с идеей и сложно устроенной системой голосов по-прежнему самая подходящая форма, чтобы сказать о злободневном.

На кону все тот же достоевский вопрос об исключительной личности, которой позволено несколько больше, чем остальным. Главный герой, профессор Нортон Перина, обвинен в педофилии; с учетом научных заслуг наказание оказывается достаточно мягким, и два года вынужденного заточения Перина посвящает описанию собственной жизни.