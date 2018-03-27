Стиль жизни / Культура
Статья опубликована в № 4534 от 27.03.2018 под заголовком: О чем не написали по-русски

Актуальные переводные романы: о чем пока не пишут по-русски

«Люди среди деревьев» Ханьи Янагихары, «Продажная тварь» Пола Бейти, «Тит Беренику не любил» Натали Азуле
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О «Людях среди деревьев» Ханьи Янагихары стоит знать, что это первый ее роман, опубликованный за три года до «Маленькой жизни», но первый здесь совсем не значит незрелый. Поражает как раз исключительная серьезность, с которой дебютантка берется за дело: Янагихара пишет так, как будто на дворе времена если не Достоевского, то как минимум Томаса Манна, а большой роман с идеей и сложно устроенной системой голосов по-прежнему самая подходящая форма, чтобы сказать о злободневном.

На кону все тот же достоевский вопрос об исключительной личности, которой позволено несколько больше, чем остальным. Главный герой, профессор Нортон Перина, обвинен в педофилии; с учетом научных заслуг наказание оказывается достаточно мягким, и два года вынужденного заточения Перина посвящает описанию собственной жизни.

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