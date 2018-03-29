В Московской филармонии сыграли оперу Моцарта «Дон Жуан»

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Дирижер Стефано Монтанари похож на рок-звезду Евгений Разумный / Ведомости

Оперный театр без режиссера, стихийно рождающийся на сцене Концертного зала Чайковского по ходу так называемого концертного исполнения опер, – дело привычное. Пусть костюмов и декораций нет – зато изобретательности в мизансценах хватает. Поклонникам жанра особенно везет, когда к певцам прибавляется харизматичный дирижер, вокруг которого – а не напротив, как в театре, – вертится все действие. Последний случай как раз таков – исполнением «Дон Жуана» руководил Стефано Монтанари, уже известный московской публике по другим моцартовским работам.

В 2006 г. – а кажется, что вчера, – продюсер Михаил Фихтенгольц уже организовывал на той же сцене исполнение «Дон Жуана», и тогда дирижером был Теодор Курентзис. Стефано Монтанари многим его напоминает: внешность рок-звезды, кожаные штаны и серьга в ухе, умение топать каблуком громче всего оркестра вкупе с литаврами. И конечно, современный, подтянутый Моцарт с аутентичной атакой звука – хоть и на современных инструментах. Разница между двумя дирижерами тоже присутствует: например, у Монтанари «Дон Жуан» оказался на один номер короче.