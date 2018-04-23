Стиль жизни / Люкс

Как изменится мужская мода

Дома моды меняют главных дизайнеров мужских линий, чтобы соответствовать новым вкусам покупателей
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«Тасуется колода», «Ветер перемен», «Мир моды лихорадит» – обозреватели профильной прессы не жалеют метафор, когда описывают изменчивый и непредсказуемый характер современной индустрии моды. Все чаще владельцы марок и дизайнеры экспериментируют с форматами общения с покупателями и отказываются от привычных подиумных показов в пользу презентаций, инсталляций и выставок, где в роли арт-объектов выступают наряды и аксессуары нового сезона.

График работы дизайнеров становится более интенсивным: если 10–15 лет назад модные коллекции показывали пару раз в год, то сейчас почти все крупные марки делают минимум четыре коллекции в год, а к ним еще лимитированные серии, специальные запуски и проч. Но самое главное – для дизайнеров перестало быть не только обязательным, но даже желательным длительное сотрудничество с одним домом моды. Если раньше кутюрье трудились в выбранной компании годами, а расставание с маркой-работодателем часто грозило паузой в карьере (а то и вовсе могло поставить на ней крест), то сейчас дизайнеры все чаще и смелее меняют «работу мечты». Так, Раф Симонс поменял Christian Dior на Calvin Klein, Мария Грация Кьюри – Valentino на Christian Dior, Рикардо Тиши – Givenchy на Burberry.

Но до недавнего времени эти события происходили в основном в мире женской моды: этот рынок более денежный и конкурентный, он более чуток к изменению общественных настроений и модных запросов. Теперь же чехарда началась в подразделениях, отвечающих за мужские линии. Самые масштабные перестановки осуществил холдинг LVMH, крупнейший игрок на рынке люкса. В подконтрольных ему марках в должность креативных директоров вступили Ким Джонс (перешедший из Louis Vuitton в Dior Homme), Вирджил Абло (приглашенный в Louis Vuitton), Крис ван Аш (сменивший Dior Homme на Berluti) и Эди Слиман (он возглавил Celine и одной из его задач станет создание мужской линии, прежде ее не было).

Конкуренты LVMH тоже активизировались. Burberry после 16 лет сотрудничества рассталась с Кристофером Бейли, пригласив ему на замену Рикардо Тиши. В Ermenegildo Zegna вернулся Алессандро Сартори (он на несколько лет уходил в Berluti), а Brioni, в порядке эксперимента назначившая арт-директором непрофессионального дизайнера Джастина О’Ши, встряхнувшего марку косухами и рекламной кампанией с группой Metalica, стала сотрудничать с Ниной-Марией Ницше, много лет проработавшей в авангардной Maison Martin Margiela.

Этих очень непохожих друг на друга дизайнеров объединяет одно: все они приверженцы свободного и неформального стиля. Вирджил Абло уже много лет стилист рэпера Канье Уэста и один из самых ярких адептов современной ироничной спортивной роскоши, глядя на которую не сразу можно понять, шутит дизайнер или создает все это всерьез. Ким Джонс также сторонник нестандартных решений, а еще дизайнер, не чурающийся делить славу: самые экономически успешные и громкие из его коллекций созданы в сотрудничестве, например, с маркой спортивной одежды Supreme или художниками Чепмен. Почерк Рикардо Тиши, Криса ван Аша и Эди Слимана другой, рафинированный и утонченный: рок-н-ролльный стиль, черная кожа, узкие силуэты.

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