«Попробуйте пошить 100 индивидуальных костюмов за две недели!»

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Джильдо Дзенья, генеральный директор Ermenegildo Zegna Group Евгений Разумный / Ведомости

Джильдо Дзенья возглавил фамильный бизнес ровно 20 лет назад. Юбилей он встречает во главе обновленной компании, которая гордится тотальным контролем над производством – от разведения овец до продажи костюмов, пошитых из собственных тканей. В 2015–2016 гг. Ermenegildo Zegna Group реорганизовала производственные процессы, сократила число магазинов и поменяла арт-директора. В июне 2016 г. этот пост занял Алессандро Сартори, вернувшийся в компанию, где он начинал свою карьеру в 1989 г., с поста арт-директора обувной марки Berluti. Дзенью и Сартори связывают очень близкие отношения – работать в Ermenegildo Zegna они начали одновременно. «Личные отношения очень важны – в некоторых случаях Алекс почти как мой личный стилист», – признавался Дзенья в интервью WWD в апреле этого года. И в интервью «Ведомостям», которое Дзенья дал, прибыв в Москву на празднование 20-летия бизнеса Ermenegildo Zegna в России, он неоднократно упоминает о важности Сартори для компании. Но наш разговор начинается с бизнеса компании в нашей стране.

– Каковы были ваши ожидания 20 лет назад, когда вы начинали бизнес в России? И сбылись ли они?

– [20 лет назад] я полагал, что попробовать в любом случае стоит. Мы нашли правильных партнеров – Mercury в Москве и «Бабочку» в Санкт-Петербурге, наше сотрудничество развивалось шаг за шагом. Мы были одними из первых [в России] и всегда верили в этот рынок – не только в локальные продажи, но держа в голове, сколько россияне покупают за границей. Еще несколько лет назад россияне были самой покупающей нацией в нашем миланском бутике (теперь на 1-м месте – китайцы). Самым большим сюрпризом для меня стала быстрая демократизация мужской моды – я не мог предугадать, что этот процесс пойдет так быстро.

Российский и китайский рынки – опережающие, их покупатели предвосхищают тренды. В Китае процесс перехода с формальной одежды на casual начался раньше, поскольку там наши покупатели намного моложе, чем в Европе и России, – по сути, миллениалы. В России этот процесс шел дольше. И начался за границей. Наши [первые] состоятельные клиенты в России выбирали очень строгую формальную одежду в темных цветах. С тех пор в мире моды произошла большая эволюция – не только женской моды, но и мужской. В наших миланском и парижском бутиках россияне покупали гораздо более смелую одежду, чем в Москве. Мы отреагировали, приложили большие усилия, чтобы изменить атмосферу в наших российских магазинах, в том числе во время спада 2014–2015 гг. [И сегодня] Москва в числе 10 крупнейших рынков для нас наряду с Миланом, Нью-Йорком, Лондоном, Гонконгом, Токио, Парижем, Дубаем... Не в топ-5, но в топ-10.

– Быстрый рост популярности стиля casual – феномен только России и Китая?

– Европа более традиционная во вкусах. В США – либо строгий деловой стиль, либо неформальный и недорогой. Сегодня, чтобы почувствовать мировые тренды моды, не обязательно путешествовать по всему миру – достаточно посмотреть три главных города: Шанхай, Токио, Нью-Йорк. Или – шире – города, где растут новые клиенты. Москва – в десятке таких городов. Я видел пару идей у брендов, которые они подсмотрели здесь. Это имеет отношение не только к женской моде – женщины здесь уже давно яркие, сексуальные, – но и к мужской, хотя раньше мужчины были противоположностью. А в Китае, пожалуй, было наоборот: там одежду casual сначала начали носить мужчины, а потом уже женщины.

– Прошлый год был не слишком успешным для Ermenegildo Zegna Group: ваша чистая прибыль упала на 55,5% до 20 млн евро, доходы снизились на 8,2% до 1,156 млрд евро. Почему?