White Rabbit Family открыла первый ресторан в Дубае

Ресторан Crab Market – первый проект группы White Rabbit Family за пределами СНГ White Rabbit Family

Группа White Rabbit Family (WRF), управляющая ресторанами в Москве, Сочи и Астане, открыла первый ресторан в Дубае. Проект Crab Market расположен в Даунтауне, недалеко от знаменитой башни «Бурдж-Халифа». Концепцию ресторана – морепродукты и морские деликатесы – разработал бренд-шеф WRF Владимир Мухин, единственный российский шеф-повар, который три года подряд попадал в топ-30 лучших в мире по версии рейтинга The World’s 50 Best Restaurants.

Crab Market – совместный проект WRF и Александра Орлова (Bulldozer Group), у которого на Ближнем Востоке несколько заведений, в том числе открытые по франшизе знаменитые Sass Cafe и Cipriani, а также ресторан Novikov Restaurant & Bar Dubai. WRF в Crab Market отвечает за кухню и за продвижение в России, Bulldozer Group непосредственно ведет проект на месте, рассказал «Ведомостям» совладелец WRF Борис Зарьков. Высокая конкуренция на ресторанном рынке Дубая Зарькова не смущает. «Crab Market – ресторан премиального сегмента, кухня которого основана на крабах и морепродуктах. Прямых конкурентов у него нет, а нашим конкурентным преимуществом я бы назвал кухню, которую ставил Владимир Мухин, очень высокое качество продуктов и сервис, за которым следит команда Bulldozer Group», – поясняет Зарьков. В Дубае множество ресторанов, но крабовых, особенно высокого уровня, почти нет, поэтому проект может быть востребован, рассуждает один из российских рестораторов.

О планах открыть ресторан в Дубае Орлов и Зарьков объявили весной 2016 г. Первоначально открытие планировали на осень того же года, но строительство затянулось. Инвестиции в проект опрошенный «Ведомостями» эксперт оценивал тогда примерно в $5 млн. Орлов озвучил цифру в $4,5 млн. Инвестиции рассчитывают вернуть в течение двух-трех лет, уточнил Орлов.

В прошлом году WRF открыла первый ресторан за пределами России Crab Market – Selfie в отеле Ritz в Астане. С Crab Market группа выходит на международный рынок и планирует и дальше развивать это направление. «Пойдем на Лондон, – уточняет Зарьков. – По тем же причинам, что привели нас в Дубай: большое количество туристов, обеспечивающих ресторанам высокий спрос, и законодательство, лояльное к зарубежным инвесторам. Каждый российский ресторатор мечтает зарабатывать в валюте». Дубайский рынок важен для всех, кто хочет работать на международном уровне, соглашается представитель крупной сети 5-звездочных отелей. По его словам, многие бренды мирового уровня открывают в Дубае отели и рестораны не только ради работы именно на этом рынке, но с целью привлечения клиентов в других городах, где представлены, а также и с целью повышения узнаваемости имени компании.

WRF основана Зарьковым в 2011 г., сейчас у компании 19 ресторанов в Москве, Сочи и Астане, еще несколько готовятся к открытию. Кроме того, WRF (совместно с агентством V Сonfession) с 2017 г. проводит гастрономический фестиваль Ikra – единственный в России подобный фестиваль международного уровня. Холдинг Bulldozer Group основан в 2001 г. и управляет десятками ресторанов по всему миру – в России, Казахстане, ОАЭ, Саудовской Аравии и на Украине.

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