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«Мстители: Война бесконечности» – кино эпических слияний и поглощений

А также начал прекрасной дружбы и горечи внезапных утрат
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Сначала посчитаем товарищей. Мы тут набросали примерную схему персонажей, активно участвующих в сюжете «Войны бесконечности», – получилось три десятка суперчеловек. Самый многочисленный отряд, конечно, «Мстители», второй – «Стражи Галактики», за ними следуют герои из «Черной пантеры» и «Агенты Щ.И.Т.», а также выступавший прежде только соло Доктор Стрэндж.

Велика вселенная Marvel, уполовинить бы. Именно в этом состоит идея фикс Таноса (Джош Бролин), самого могущественного из суперзлодеев, которых мы знали.

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