Кинокомикс Marvel «Стражи Галактики. Часть 2» не уступает первой серии в спецэффектах и хулиганстве

Киберенот остался прежним, а его лучший друг Грут теперь совсем малыш и главный в фильме повод для умиления

Бог-отец живет уединенно. Его рукотворная планета расположена вдали от главных галактических магистралей. Ему нужна лишь служанка Мантис, которая помогает уснуть. У Мантис (Пом Клементьефф) чувствительные рожки улитки, она наивна и мила. Бог носит имя Эго, его играет бородатый патриарх Курт Рассел.

Теперь понятно, почему землянин-авантюрист Питер Куилл (Крис Прэтт), центральный персонаж «Стражей Галактики», смог удержать в финале первой части Сферу, по силе равную десятку термоядерных реакторов. Он герой в античном смысле – сын земной женщины и бога.

И вот они встретились. Отец предложил сыну разделить власть и показал свою планету (imdb.com отмечает, что это самый грандиозный визуальный эффект в истории кино). Планета оказалась царством оголтелого китча. А когда у бога дурной вкус, это настораживает.

Главный козырь вторых «Стражей Галактики» – не драки спецэффектами (само собой, поставленные так, что не моргнуть), а, как ни странно, сюжет, который в экранизациях комиксов, как правило, вторичен и нужен лишь для связки между сценами кулачных боев, погонь на звездолетах и перестрелок лазерами. «Стражи Галактики. Часть 2» прежде всего рассказывают историю. Простую и сложную, интимную и величественную.

Лейтмотив фильма Джеймса Ганна – обретение семьи. Для Питера Куилла это поиск отца, точнее, выбор между тем, кто его зачал, и тем, кто воспитал. Синекожий космический пират, главарь банды Опустошителей Йонду (Майкл Рукер) вырастает в трагическую фигуру. А его давний поступок – похищение маленького Питера с Земли после смерти матери – видится теперь в совсем другом свете.

Для воительницы Гаморы (Зои Салдана) обретение семьи означает примирение с сестрой Небулой (Карен Гиллан), восставшей против отца, который превратил ее наполовину в киборга.

Не уходите после титров «Стражи Галактики. Часть 2», похоже, побили рекорд по количеству дополнительных эпизодов после финальных титров. Так что, когда в зале включается свет, снимать 3D-очки и двигаться к выходу преждевременно – вас ждет еще минут 10 десерта. Или больше. Даже когда думаешь: «Ну всё уже, всё!», оказывается, что нет, еще далеко не всё.

Здоровяку Драксу (Дэйв Батиста) нужно примириться с прошлым, с гибелью жены и дочери. В этом ему помогает Мантис, чьи рожки улитки даруют успокоение. Дракс со свойственной ему прямотой называет Мантис уродом, но ценит в ней внутреннюю красоту, и понятно, что это тоже начало прекрасной дружбы.

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Мелодраматическая канва замаскирована фирменным юмором. Делая заметный шаг вперед по части драматизма, в озорном цинизме новые «Стражи Галактики» как минимум не уступают предыдущей серии. Тут есть, например, сеанс оскорблений енота. Как только не обзывают гордую киберзверушку (которую в оригинале озвучивает Брэдли Купер): лисой, длинноносой мартышкой и даже помойной пандой. Но обиднее для енота другое – он больше не самый забавный персонаж «Стражей Галактики». Теперь это маленький Грут (с голосом Вина Дизеля), новая инкарнация человека-дерева, ценой жизни спасшего друзей в первом фильме. Потому что, конечно, семья – это в первую очередь команда «Стражей Галактики». А в семье – сколь угодно странной – когда-нибудь может появиться ребенок.

Ми-ми-ми.

Бэби-Грут обнажает один из главных секретов успеха «Стражей Галактики». Джеймс Ганн и его команда сделали кинокомикс, в котором герои не только круты и смешны, но и трогательны. В этом космический фильм Ганна похож на другую суперуспешную франшизу о странной семье – «Форсаж». В очередной серии которого тоже появился ребенок.

И даже битва между добром и злом во второй части «Стражей Галактики» – семейный конфликт. Одновременно восходящий к архаике, Античности – к мифу о верховном божестве Кроносе, глотавшем своих детей, пока титанида Рея не спрятала от него маленького Зевса в пещере на Крите. Только Питер Куилл, в отличие от Зевса, не очень-то жаждет быть богом. Круто, конечно, но есть занятия повеселей.

В прокате с 4 мая