Chopard будет делать все награды Каннского кинофестиваля

«Золотая пальмовая ветвь» Chopard

С этого года ювелирно-часовая компания Chopard будет изготавливать все официальные награды Каннского кинофестиваля. Это две миниатюрные версии «Золотой пальмовой ветви» (главного приза смотра), предназначенные для лучших исполнителей женской и мужской роли, а также пять мини-призов лауреатам Гран-при (премии за лучшую режиссуру, лучший сценарий и лучший короткометражный фильм) и специальной премии жюри. Ранее обладателям этих премий вручались дипломы. До этого года мастера марки делали только «Золотую пальмовую ветвь», а также собственный приз перспективным молодым актерам Trophée Chopard.

Главной наградой фестиваля «Золотая пальмовая ветвь» стала в 1954 г. Тогда руководство форума провело конкурс среди дизайнеров, которым предлагалось представить эскиз награды в виде пальмовой ветви – символа города Канны, изображенного на его гербе. Chopard с 1998 г. является официальным партнером Каннского кинофестиваля. С этого же года компания изготавливает «Золотую пальмовую ветвь», ее обновленный дизайн разработала сопрезидент и креативный директор компании Каролина Шойфеле. Статуэтка сделана из золота и вручается победителю в специальном футляре, который с 2001 г. оснащают противоударной защитой.

Процесс изготовления ветви проходит в несколько этапов. Начальный – изготовление формы для приза. Для этого сначала делают восковую ветвь, затем по ее контурам готовят золотую. Окончательную изогнутую форму ветви придают вручную.

Как делают награды Каннского кинофестиваля