Bovet выпустила третьи астрономические часы

Дизайн Récital 22 Grand Récital выстроен вокруг идеи Tellurium-Orrery — кинетической модели из Солнца, Земли и Луны. Bovet

Bovet выпустила часы Récital 22 Grand Récital, третьи после Récital 18 Shooting Star и Récital 20 Astérium, в коллекции уникальных моделей с индикацией астрономических данных. Дизайн Récital 22 Grand Récital выстроен вокруг идеи Tellurium-Orrery — кинетической модели из Солнца, Земли и Луны.

24-часовая шкала индикации часов расположена на «земном шаре», который вращается вокруг своей оси. Индикация осуществляется с помощью трехмерного полированного титанового указателя, расположенного между турбийоном и куполом «земного шара». На поверхности «Земли» выгравирована и расписана вручную карта с изображением океанов, гор, пустынь и лесов. В росписи «Земли» использованы люминесцентные материалы, благодаря чему этот сектор выделяется на общем фоне. Кроме того, клиенты могут выбрать ориентацию изображенной карты – таким образом, чтобы в полдень ось Земля – Солнце указывала на заранее определенное место.

Луна сферической формы движется по орбите вокругЗемли и совершает полный оборот за 29,53 суток, в точности повторяя свой синодический период. Сфера поделена на две зоны: одна из них – черного цвета, другая украшена гравировкой, имитирующей лунный рельеф. Выгравированные углубления заполнены люминесцентным материалом, что позволяет яснее различать области луны, непосредственно освещаемые солнцем. Роль Солнца играет «парящий» турбийон. Указатель секунд, расположенный на колесе каретки турбийона, вместе с ней совершает минутный оборот, отмеряя по 20 секунд на 120-градусном секторе.

С левой и правой стороны циферблата расположены ретроградный указатель минут и указатель запаса хода. В центр секторов встроены лупы из сапфирового стекла, которые позволяют увидеть механизм часов. На оборотной стороне часов размещен ретроградный вечный календарь.

Для механизма Récital 22 Grand Récital получены пять патентов. Например, запатентованным изобретением является двустороннее отображение даты с помощью диска. Оно реализовано благодаря ретроградному механизму с миллиметровой рейкой, которая позволяет оптимизировать его работу и уменьшить объем. Резкие ускорения и замедления хода диска указателя даты в сочетании с инертностью минерального стекла, из которого он изготовлен, заставили инженеров разработать зубчатый механизм для рассеивания избыточной энергии при «скачке» диска.

Часы Récital 22 Grand Récital будут выпускаться в рамках ограниченной серии, мастера марки создадут 60 механизмов.