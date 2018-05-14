Стиль жизни / Люкс

На Каннском фестивале демонстрируют не только кино, но и ювелирные украшения

Звезды на красной дорожке являются лучшей рекламой
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание

Каннский кинофестиваль наряду с Берлинским и Венецианским входит в тройку самых престижных в мире. Считается, что с него начинается отсчет нового киногода, итог которому подводит вручение «Оскаров». И хотя в США и Азии его значимость не так высока, как в Европе (например, на сайте американского Vogue фестивалю уделено куда меньше внимания, чем приему Met Gala), Канны были и остаются одним из главных подиумов для ювелирных и модных домов: фестиваль длится больше недели, гостей здесь не в пример больше, чем на «Оскаре», «Грэмми» или любой другой премии. Погода тоже не подводит, а это важно: кому нужны фотографии звезд, быстро семенящих под дождем, что нет-нет да случается на других мероприятиях.

Chopard и другие

Неудивительно, что марки – производители ювелирных украшений всегда любили Канны и дорожили репутацией «друзей фестиваля». В 1998 г. компания Chopard перевела дружбу в официальный статус, став партнером фестиваля. В этом качестве Chopard изготавливает главную награду смотра – «Золотую пальмовую ветвь» (а с этого года и все прочие призы) и также предоставляет многим звездам украшения, часть из которых создается непосредственно к фестивалю.

Другие ювелирные марки не могут соперничать с Chopard в Каннах размахом, но рук не опускают. В этом году на звездах, выходящих на красную дорожку, уже можно было увидеть узнаваемых львов Chanel, разноцветные украшения de Grisogono, крупные бриллианты Boucheron и Messika... При этом историей появления той или иной актрисы в узнаваемых украшениях марки делятся очень осторожно, подчеркивая «любовь к кино» и «восхищение талантом», но не раскрывая, на каких условиях звезды получают украшения.

Какие украшения выбрали гости 71-го кинофестиваля в Каннах

Украшения на один вечер

Считается, что практику одалживать актрисам украшения для выхода на красную ковровую дорожку ввел Гарри Уинстон, знаменитый американский ювелир и основатель компании Harry Winston: в 1944 г. в драгоценностях Harry Winston получала «Оскара» за главную женскую роль актриса Дженнифер Джонс. Успех был грандиозным, и спустя три года Уинстон повторил ход, не пожалев для Кэтрин Хепберн уникального «Ожерелья инквизиции». Это позволило Уинстону закрепить свою репутацию главного ювелира звезд.

Тем не менее вплоть до конца 90-х многие звезды появлялись на торжественных мероприятиях в своих украшениях. Например, на многих фотографиях с того же Каннского кинофестиваля Элизабет Тейлор или Софи Лорен демонстрируют собственные уникальные драгоценности. Но с ростом рекламных бюджетов и глобализации медиа число звезд, поддерживающих сотрудничество с ювелирными компаниями, начало стремительно расти – марки убедились, что фото актрис в их украшениях является прекрасным инструментом продаж.

Сколько им платят

Один из самых интересных моментов – на каких условиях сотрудничают марки и звезды? Кто кого выбирает и как благодарит? Люксовые компании предпочитают не комментировать коммерческую сторону вопроса, создавая впечатление, что звезды выбирают их изделия за красоту и качество. Тем не менее информация иногда появляется – в основном когда «дружба» доводит партнеров до суда. Например, в 2008 г. швейцарская часовая марка Raymond Weil подала иск к актрисе Шарлиз Терон после того, как она появилась на публике в часах Dior, будучи связанной эксклюзивным контрактом на $3 млн с Raymond Weil, писал The Hollywood Reporter. Судебные записи показали, что Терон также заключала соглашения с Cartier, Montblanc и Chopard, по которым получала до $200 000 за появление на важных мероприятиях в украшениях или часах этих брендов.

Еще один случай, ставший достоянием публики, связан с актрисой Энн Хэтэуэй. По сообщению US Weekly, в 2011 г. актриса получила от Tiffany & Co. $750 000 за выбор украшений марки на церемонии «Оскара». Обе стороны отрицали этот факт, хотя официального опровержения от издания так и не добились. В той же статье US Weekly приписывал Гвинет Пэлтроу $1 млн, полученный от нью-йоркского ювелирного бренда Anna Hu. В 2012 г. актриса произвела фурор, появившись на «Оскаре» в платье и кейпе Tom Ford и в украшениях Anna Hu, после чего нью-йоркская марка встала в один ряд с крупными мировыми брендами.

В некоторых случаях марки не делают тайны из рекламных контрактов со звездами: Натали Портман и Кира Найтли являются рекламными лицами соответственно Dior и Chanel, поэтому надевают на красную ковровую дорожку украшения и наряды именно этих марок. В 2014 и 2015 гг. Наоми Уоттс была послом бренда Bulgari, появляясь в украшениях марки на всех важных церемониях. Позже отношения закончились, а вместе с ними и появления Уоттс в Bulgari, сейчас роль посла исполняет актриса Алисия Викандер.

Как выбирают звезды

Участие актрисы или модели в выборе украшений и образа в целом нередко сведено к минимуму – большинство решений принимают стилисты, рассказывает американский ювелир Майкл Кац, владелец лос-анджелесского бренда Michael Katz, чьи украшения в разное время надевали на красную ковровую дорожку Шэрон Стоун, Кейт Уинслет и Николь Кидман. «Раньше у меня было много клиентов-знаменитостей, но за эти годы многое изменилось: сейчас звездам дарят или одалживают так много вещей, что им практически не нужно ничего покупать, – говорит Кац в интервью АР. – В 90-е и даже в середине 2000-х у ювелиров был гораздо более тесный контакт со знаменитостями: они приходили лично, мы работали вместе, выбирая украшения. Сегодня эту работу делают стилисты, они все контролируют».

В конечном счете имеет ли значение в глазах зрителей, платят ли актрисам за выбор платья или драгоценностей на красной ковровой дорожке? «Я не уверен, что людям важно, заплатили ли кому-то, – считает Лоуренс Графф, основатель и владелец ювелирной марки Graff. – Вряд ли на ваше решение купить что-либо повлияет причина, по которой звезда выбрала тот или иной образ, скорее значение будет иметь, насколько эффектно она выглядела. Это не купишь ни за какие деньги».

Выбор редактора
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Читать ещё
Preloader more
Фото
Также в рубрике