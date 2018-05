На Каннском фестивале демонстрируют не только кино, но и ювелирные украшения

Председатель жюри актриса Кейт Бланшетт (пятая слева) появилась на церемонии открытия в серьгах Chopard из коллекции Red Carpet Valery HACHE / AFP

Каннский кинофестиваль наряду с Берлинским и Венецианским входит в тройку самых престижных в мире. Считается, что с него начинается отсчет нового киногода, итог которому подводит вручение «Оскаров». И хотя в США и Азии его значимость не так высока, как в Европе (например, на сайте американского Vogue фестивалю уделено куда меньше внимания, чем приему Met Gala), Канны были и остаются одним из главных подиумов для ювелирных и модных домов: фестиваль длится больше недели, гостей здесь не в пример больше, чем на «Оскаре», «Грэмми» или любой другой премии. Погода тоже не подводит, а это важно: кому нужны фотографии звезд, быстро семенящих под дождем, что нет-нет да случается на других мероприятиях.

Chopard и другие

Неудивительно, что марки – производители ювелирных украшений всегда любили Канны и дорожили репутацией «друзей фестиваля». В 1998 г. компания Chopard перевела дружбу в официальный статус, став партнером фестиваля. В этом качестве Chopard изготавливает главную награду смотра – «Золотую пальмовую ветвь» (а с этого года и все прочие призы) и также предоставляет многим звездам украшения, часть из которых создается непосредственно к фестивалю.

Другие ювелирные марки не могут соперничать с Chopard в Каннах размахом, но рук не опускают. В этом году на звездах, выходящих на красную дорожку, уже можно было увидеть узнаваемых львов Chanel, разноцветные украшения de Grisogono, крупные бриллианты Boucheron и Messika... При этом историей появления той или иной актрисы в узнаваемых украшениях марки делятся очень осторожно, подчеркивая «любовь к кино» и «восхищение талантом», но не раскрывая, на каких условиях звезды получают украшения.

Какие украшения выбрали гости 71-го кинофестиваля в Каннах

Украшения на один вечер

Считается, что практику одалживать актрисам украшения для выхода на красную ковровую дорожку ввел Гарри Уинстон, знаменитый американский ювелир и основатель компании Harry Winston: в 1944 г. в драгоценностях Harry Winston получала «Оскара» за главную женскую роль актриса Дженнифер Джонс. Успех был грандиозным, и спустя три года Уинстон повторил ход, не пожалев для Кэтрин Хепберн уникального «Ожерелья инквизиции». Это позволило Уинстону закрепить свою репутацию главного ювелира звезд.

Тем не менее вплоть до конца 90-х многие звезды появлялись на торжественных мероприятиях в своих украшениях. Например, на многих фотографиях с того же Каннского кинофестиваля Элизабет Тейлор или Софи Лорен демонстрируют собственные уникальные драгоценности. Но с ростом рекламных бюджетов и глобализации медиа число звезд, поддерживающих сотрудничество с ювелирными компаниями, начало стремительно расти – марки убедились, что фото актрис в их украшениях является прекрасным инструментом продаж.

Сколько им платят

Один из самых интересных моментов – на каких условиях сотрудничают марки и звезды? Кто кого выбирает и как благодарит? Люксовые компании предпочитают не комментировать коммерческую сторону вопроса, создавая впечатление, что звезды выбирают их изделия за красоту и качество. Тем не менее информация иногда появляется – в основном когда «дружба» доводит партнеров до суда. Например, в 2008 г. швейцарская часовая марка Raymond Weil подала иск к актрисе Шарлиз Терон после того, как она появилась на публике в часах Dior, будучи связанной эксклюзивным контрактом на $3 млн с Raymond Weil, писал The Hollywood Reporter. Судебные записи показали, что Терон также заключала соглашения с Cartier, Montblanc и Chopard, по которым получала до $200 000 за появление на важных мероприятиях в украшениях или часах этих брендов.

Еще один случай, ставший достоянием публики, связан с актрисой Энн Хэтэуэй. По сообщению US Weekly, в 2011 г. актриса получила от Tiffany & Co. $750 000 за выбор украшений марки на церемонии «Оскара». Обе стороны отрицали этот факт, хотя официального опровержения от издания так и не добились. В той же статье US Weekly приписывал Гвинет Пэлтроу $1 млн, полученный от нью-йоркского ювелирного бренда Anna Hu. В 2012 г. актриса произвела фурор, появившись на «Оскаре» в платье и кейпе Tom Ford и в украшениях Anna Hu, после чего нью-йоркская марка встала в один ряд с крупными мировыми брендами.

В некоторых случаях марки не делают тайны из рекламных контрактов со звездами: Натали Портман и Кира Найтли являются рекламными лицами соответственно Dior и Chanel, поэтому надевают на красную ковровую дорожку украшения и наряды именно этих марок. В 2014 и 2015 гг. Наоми Уоттс была послом бренда Bulgari, появляясь в украшениях марки на всех важных церемониях. Позже отношения закончились, а вместе с ними и появления Уоттс в Bulgari, сейчас роль посла исполняет актриса Алисия Викандер.

Как выбирают звезды

Участие актрисы или модели в выборе украшений и образа в целом нередко сведено к минимуму – большинство решений принимают стилисты, рассказывает американский ювелир Майкл Кац, владелец лос-анджелесского бренда Michael Katz, чьи украшения в разное время надевали на красную ковровую дорожку Шэрон Стоун, Кейт Уинслет и Николь Кидман. «Раньше у меня было много клиентов-знаменитостей, но за эти годы многое изменилось: сейчас звездам дарят или одалживают так много вещей, что им практически не нужно ничего покупать, – говорит Кац в интервью АР. – В 90-е и даже в середине 2000-х у ювелиров был гораздо более тесный контакт со знаменитостями: они приходили лично, мы работали вместе, выбирая украшения. Сегодня эту работу делают стилисты, они все контролируют».

В конечном счете имеет ли значение в глазах зрителей, платят ли актрисам за выбор платья или драгоценностей на красной ковровой дорожке? «Я не уверен, что людям важно, заплатили ли кому-то, – считает Лоуренс Графф, основатель и владелец ювелирной марки Graff. – Вряд ли на ваше решение купить что-либо повлияет причина, по которой звезда выбрала тот или иной образ, скорее значение будет иметь, насколько эффектно она выглядела. Это не купишь ни за какие деньги».