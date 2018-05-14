Украшения Каннского кинофестиваля – 2018
Новые коллекции и раритетные украшения, которые выбрали гости 71-го киносмотра
Французская актриса, член жюри фестиваля - 2018 Леа Сейду в бриллиантовых серьгах из новой коллекции Boucheron «Торжество природы», которая будет представлена на Неделе высокой моды в Париже в июле
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Актриса Сальма Хайек, бриллиантовое ожерелье из коллекции «Торжество природы»
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Модель Белла Хадид, серьги и ожерелье с бриллиантами, Bulgari
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Американская актриса, член жюри фестиваля - 2018 Кристен Стюарт, брошь из коллекции L`Esprit du Lion
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Российская актриса Ирина Старшенбаум, подвеска Coco Crush
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Актриса Хлоя Севиньи, подвеска Camelia Secret с бриллиантами и культивированным жемчугом
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Актриса Керри Маллиган, серьги с бриллиантами и изумрудами
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Актриса Людивин Санье, бриллиантовые серьги из новой коллекции Laurier, которая будет представлена на Неделе высокой моды в Париже в июле
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Больше других в Каннах представлены украшения Chopard – компания является официальным партнером кинофестиваля. На фото: актриса, председатель жюри фестиваля - 2018 Кейт Бланшетт, серьги из коллекции Red Carpet: желтые сапфиры (42,02 карата), цавориты (11,26 карата), гранаты (24,60 карата)
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Марион Котийяр в ожерелье Chopard с бриллиантами и центральным изумрудом
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Российская модель Ирина Шейк, серьги и ожерелье с бриллиантами и изумрудами (весом 37,55 карата), коллекция High Jewellery
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Актриса Фань Бинбин в серьгах Phenomena Glacier и колье London Thames Path, De Beers
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Модель Ева Херцигова, ожерелье с бриллиантами Arpeggia Eleven-Line общим весом свыше 75 карат
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Модель Роми Стрейд, ожерелье de Grisogono с сапфирами и бриллиантами с центральным бриллиантом грушевидной огранки весом 42 карата
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Певица Вера Брежнева, бриллиантовые серьги Bright Falcon, Messika
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Модель Тина Кунаки, бриллиантовые серьги Madeleine, Messika
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Актриса Виржини Ледуайен в серьгах Nudo с топазами, Pomellato
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Актриса Пенелоса Крус в серьгах с рубинами Atelier Swarovski, представленных публике впервые
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