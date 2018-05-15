Chanel проведет показ на ВДНХ

Это будет третье шоу модного дома в России за всю историю

Коллекции Métiers d'Art Chanel показывает каждые полгода, они называются межсезонными Christian Charisius / DPA / TASS

Дом Chanel покажет свою новую коллекцию Métiers d’art Paris-Hamburg 2017/18 в Москве. Шоу пройдет в павильоне № 69 («Товары народного потребления и услуги населению») на ВДНХ 31 мая, сообщила компания. Это повторный показ коллекции – первый прошел в Гамбурге, откуда родом креативный директор модного дома Карл Лагерфельд.

Это третий раз, когда Chanel устраивает показ в Москве. Первый проходил еще в 1967 г. на Международном фестивале моды, второй – в 2009 г. в Малом театре – тогда коллекция была посвящена русскому наследию в творчестве основательницы марки Габриэль Шанель.

Métiers d’art Paris-Hamburg – межсезонная коллекция Chanel, их показы проходят каждые полгода. В этот раз она основывалась на стилистических отсылках к классическому наследию Шанель и одежде моряков и включила, например, куртки с матросскими воротниками, рединготы, скомбинированные с мини-юбками и очень широкими брюками. Экипировка для «моряков, которые не вышли на воду» – так охарактеризовал ее Лагерфельд.

Каждый раз для демонстрации Metiers d'Art Chanel марка выбирает новое место. Так, до Гамбургской оперы показы проходили в отеле Ritz Paris, на киностудии Cinecitta в Риме, в Зальцбурге, Далласе и Дубае. Как правило, главная тема коллекции выстроена вокруг места проведения показа.