Статья опубликована в № 4570 от 21.05.2018 под заголовком: «Донбасс», а также фон Триер
Сергей Лозница, показавший Каннам «Донбасс», стал лучшим режиссером конкурса «Особый взгляд»
А Ларс фон Триер снял самый спорный внеконкурсный фильм
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Сергей Лозница – лучший режиссер «Особого взгляда»
Stephane Mahe / REUTERS
Лучшим режиссером конкурса «Особый взгляд» стал Сергей Лозница, показавший Каннам «Донбасс». А Ларс фон Триер снял самый спорный внеконкурсный фильм
Награда Лознице – не политический жест, а признание смелой эстетики: фильм состоит из игровых реконструкций реальных видеозаписей, сделанных в непризнанных республиках. А лучшим фильмом «Особого взгляда» стал сногсшибательный гимн любви и анархии «Граница» Али Аббаси, где сюжет картины Григория Чухрая о любви красной снайперши и белого поручика «Сорок первый», награжденной в 1957 г. каннским призом, разыгрывают в наши дни влюбленные, но идеологически непримиримые тролли финского фольклора.
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