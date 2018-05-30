Модные марки создают специальные коллекции к чемпионату мира по футболу

В «Крокус сити молле» к чемпионату мира открыли временный магазин Louis Vuitton, где представлена капсульная коллекция к чемпионату, а также специальный сундук с мячами чемпионов разных лет Louis Vuitton

Модные марки выпускают специальные коллекции, приуроченные к чемпионату мира по футболу - 2018. Почти никто не обладает правом использования официальной символики предстоящего соревнования, поэтому коллекции представляют собой дизайнерские вариации на тему футбола и спорта.

Одежда и аксессуары

Louis Vuitton сотрудничает с FIFA с 2010 г., хотя компания до сих пор не является ни официальным спонсором, ни партнером FIFA, подчеркивает гендиректор марки Майкл Берк. Ранее Louis Vuitton создавала специальный футляр для Кубка мира по футболу, а в этом году выпустила коллекцию аксессуаров с логотипом Louis Vuitton FIFA World Cup и историческим логотипом L.V - сумки Keepall и рюкзаки Apollo, а также кожаные изделия из фирменной кожи Epi. Все предметы из этой линии можно заказать в цветах флага своей страны.

Коллекция Zilli состоит из спортивного костюма из хлопка и шелка темно-синего цвета с деталями из замши, двух футболок (синей и белой) c футбольной символикой, поло из хлопка и шелка и джинсов, украшенных вышивкой «Moscow 2018». Она продается только в московских бутиках марки.

В «футбольную» линию Dolce&Gabbana вошли спортивный костюм, футболки, пуловеры, кроссовки и рюкзаки. Все модели декорированы изображениями российского флага или знаковых мест Москвы, среди которых Кремль, храм Василия Блаженного или знаменитые виды стадиона «Лужники». Часть моделей украшена хештегом #DGlovesfootball. Кроме того, коллекцию дополняют бейсболки и кроссовки, оформленные в футбольной тематике с логотипами бренда.

Часы

Одна из немногих люксовых марок, являющихся официальным партнером FIFA - Hublot. Этот статус компания приобрела в 2006 г., и с того же года стала официальным хронометристом соревнований FIFA, в том числе чемпионата мира. К ЧМ-2018 Hublot создала на базе модуля смарт-часов TAG Heuer модель Big Bang Referee 2018 FIFA World Cup Russia стоимостью $5200. Часы в узнаваемом корпусе Hublot Big Bang в дополнение к уже существующим приложениям получили футбольные. Например, устройство поддерживает технологию автоматической фиксации гола – если мяч пересекает ворота, то корпус устройства начинает вибрировать, на дисплее появляется надпись «Гол!». Болельщики смогут выбрать часы с ремешком цвета флага сборной своей страны и менять дизайн циферблата – с нейтрального на цвета национального флага.

Свою модель создал и российский часовой мастер Константин Чайкин. К чемпионату он изготовил «футбольную» вариацию своих самых знаменитых часов «Джокер»: лимитированный Joker-Soccer показывает текущее время с помощью круглых, подвижных глаз-указателей, в которых отражается футбольный мяч, он же заменяет Луну в указателе фаз. Ремешок из кожи аллигатора прострочен белой нитью, напоминающей футбольную сетку.