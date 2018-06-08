ЦУМ будет продавать одежду, созданную российскими фабриками народных промыслов

Московский ЦУМ впервые сделает закупку изделий, произведенных одной из российских фабрик по производству текстиля. Это совместный проект с конкурсом молодых дизайнеров «Русские сезоны». Один из финалистов соревнования, выбранный клиентами универмага, создаст на фабрике – партнере конкурса небольшую капсульную коллекцию, рассказал «Ведомостям» представитель «Русских сезонов». Коллекция будет представлена в ЦУМе в сентябре 2018 г. в рамках ежегодного проекта Fashion's Night Out.

Конкурс «Русские сезоны» проводится с 2017 г. одноименным фестивалем русской культуры в дизайне и Минпромторгом. В нем могут участвовать дизайнеры моды, интерьеров или посуды моложе 36 лет, а также текстильные фабрики, среди которых «Чайковский текстиль», «Крестецкая строчка», «Трехгорная мануфактура», «Кадомский вениз», «Эколайф» и др. В этом году конкурс проводится в трех номинациях: «Мода», «Предметный дизайн» и «Архитектура». Заявки на участие претенденты подавали зимой, сейчас определены 10 фабрик и 118 дизайнеров и архитекторов, вышедших в полуфинал.

Следующим этапом конкурса станет выставка в ЦУМе, для которой кураторы и члены жюри выбрали по пять работ от каждой номинации. Все они будут размещены на сайте универмага, где пройдет онлайн-голосование. Его победитель получит заказ от ЦУМа на производство небольшой коллекции на основе своего конкурсного проекта. Эта коллекция будет представлена на Fashion's Night Out, тогда же объявят победителей всех номинаций.

Проект «Русские сезоны» проводится с 2015 г. В его программу входят конкурс молодых дизайнеров, выставки, дискуссии с участием представителей российской легкой промышленности индустрии моды и дизайна, лектории. С 2016 г. основная выставка «Русских сезонов» проводится в ЦУМе. В этом году экспозиция будет открыта с 14 по 28 июня, она включит предметы интерьера, посуду, ювелирные украшения, домашний текстиль, коллекционные и детские игрушки, изготовленные российскими предприятиями народных художественных промыслов.