Four Seasons Hotel Moscow открыл летний ресторан

На месте ресторана Quadrum все лето будет работать пицца- и моцарелла-бар Quarantotto Four Seasons Hotel Moscow

Quadrum, флагманский ресторан московского отеля Four Seasons, на лето обновит концепцию. До середины сентября он будет работать в формате пицца- и моцарелла-бара Quarantotto. Меню обновленного заведения включит пять видов пиццы и пять видов сыра – моцарелла, буррата, нодини, бурикотта и качотта примо сале, которые готовят непосредственно в отеле.

У ресторанов при московских отелях противоречивая судьба. Попытки открыть в отеле ресторан высокой кухни пока оканчиваются неудачно. В Москве последовательно закрылись Les Menus par Pierre Gagnaire в Lotte Hotel Moscow в 2015 г., а в 2009 г. – Jeroboam в отеле Ritz Carlton, которым заведовал немецкий шеф Хайнц Винклер. На месте Les Menus Par Pierre Gagnaire был открыт ресторан Ovo by Carlo Cracco с авторскими блюдами Карло Кракко, обладателя двух звезд Michelin, но спустя недолгое время концепция заведения поменялась: меню сделали проще и дешевле. При этом есть примеры успешной работы. В гостинице «Националь» работают «Доктор Живаго» и «Белуга» Александра Раппопорта, а в Ritz Carlton – Novikov Restaurant & Bar Аркадия Новикова, обо всех трех совладельцы отзываются как об успешных. Причина неуспеха [ресторанов при отелях] кроется не столько в расположении, сколько в неправильном выборе концепции, говорил «Ведомостям» Раппопорт. По его мнению, они закрываются, во-первых, потому, что в Москве в принципе плохо идет сложная высокая кухня – за прошедшие годы в городе закрылись почти все заведения haute cuisine, в том числе и те, которые не принадлежали отелям. Во-вторых, из-за того, что кухню именитых шефов не адаптируют к вкусам российских потребителей.

Quadrum – классический ресторан итальянской кухни, помимо него в отеле работают лобби-бар и ресторан Bistro, где сервируют завтраки и ланчи. Средний чек в Quadrum – от 3500 руб., что примерно на уровне аналогичных ресторанов сегмента «премиум», ресторан работает хорошо, рассказали «Ведомостям» представители отеля. Решение об открытии временного летнего проекта связано с проведением чемпионата мира: на это время гостям нужно что-то быстрое и простое, поясняет Тьяго Кастро, управляющий отелем. По его словам, полностью менять концепцию ресторана долго и сложно, это требует многих согласований. Открытие временного проекта проще, поэтому на лето и время ЧМ выбрана концепция Quarantotto. Если запуск будет успешным, то в будущем подобные проекты станут появляться в московском Four Seasons чаще, уточнил Кастро.

Лучшие рестораны Москвы по версии гида Gault & Millau