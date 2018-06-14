Стиль жизни / Культура
Статья опубликована в № 4587 от 14.06.2018 под заголовком: Город – герой

Как поместить целый город в театр

На Платоновском фестивале показали «100% Воронеж» – первый в России нестоличный проект знаменитой немецкой группы Rimini Protokoll
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Российская культура вслед за мировой взяла курс на децентрализацию. Оперировать традиционными категориями «столичности» и «провинциальности» с каждым годом становится все труднее. Свежее подтверждение – программа открывшегося в Воронеже Платоновского фестиваля, составленная сплошь из спектаклей мировых театральных звезд первой величины – от Пиппо Дельбоно до Анжелена Прельжокажа и от Уэйна Макгрегора до Анатолия Васильева. Глядя на афишу форума, который курирует режиссер Михаил Бычков, трудно поверить в то, что все это происходит именно в Черноземье, а не, скажем, в Авиньоне, Амстердаме или Вене. Центральное событие нынешнего года – «Кавказский меловой круг» Бертольта Брехта, первая постановка великого немецкого режиссера Михаэля Тальхаймера во главе театра Berliner Ensemble, в последний раз гастролировавшего в России 11 лет назад – разумеется, в столице.

Еще совсем недавно проекты такого уровня и в самом деле можно было представить только в Москве и Петербурге, но Платоновский фестиваль старается следовать не федеральным, а международным социокультурным тенденциям. Именно поэтому в Воронеже ориентируются на характерную для европейских столиц типологию общегородского междисциплинарного форума, снимающего барьеры между жанрами и видами искусств, консолидирующего городское культурное пространство, ориентированного на максимально широкий охват аудитории и обращенного одновременно к самым разным возрастным и социальным группам. В этом смысле «100%», наиболее масштабный из проектов немецкой группы Rimini Protokoll, был создан как будто специально для воронежского фестиваля – даже странно, что его российскую версию спродюсировали лишь на восьмом по счету Платоновском.

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Shkirill
03:39 14.06.2018
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