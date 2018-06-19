Россия против Салаха. Что происходит в Петербурге в день матча национальной сборной
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Сборная России по футболу во вторник, 19 мая, проведет вторую игру на чемпионате мира. Соперником будет сборная Египта, главная звезда которой – Мохаммед Салах – восстановился после травмы и почти наверняка выйдет в стартовом составе.
Матч начнется в 21.00 на стадионе «Санкт-Петербург». «Ведомости» следят за самыми интересными событиями в городе и вокруг матча.
15.28 А фанаты сборной Перу катаются по Невскому проспекту на своем автобусе. Ничего удивительного, только вот ближайший матч с участием сборной Перу пройдет 21 июня. В Екатеринбурге.
Болельщики из Перу 🇵🇪 катаются на своём автобусе по Невскому!! Два вопроса: как они сюда его привезли? И зачем они здесь - сборная Перу у нас не играет 😂 . . . 🎥 @natalyasolnce . #чм2018#футбол#фанаты#невскийпроспект#санктпетербург#фифа#saintpetersburg#fifa#football#footballfans#nevskiy#fun
Публикация от ПЕТЕРБУРГ | ПИТЕР | СПБ (@spb.now)
14.58 Болельщики сборной Египта распевают песни на улицах Петербурга.
14.36 «Универсальный язык Санкт-Петербурга сегодня – это Мо Салах (египетский футболист Мохаммед Салах)», – пишут в Instagram.
The universal language of Saint Petersburg today is Mo Salah. #MoSalah #Salah #Egypt #Russia #SaintPetersburg #Russia2018
Публикация от Nas (@nas_evan_nyc)
14.25 А вот в Нижнем Новгороде «прошел небольшой дождь», пишут пользователи Instagram. К счастью, сегодня матчей в городе нет, а вчера болельщики сборной Швеции успели отметить победу в матче с Южной Кореей.
14.17 Тем временем руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что искусственно влиять на погоду во время мундиаля не планируется: «Во время чемпионата мира по футболу не предполагается никаких воздействий, потому что это страшно дорого и непонятно, каким образом готовиться к этому» (цитата по «Интерфаксу»). Судя по фотографиям, в Петербурге пасмурно, сегодняшний матч первым за время ЧМ может пройти под дождем.
14.04 Заместитель главного редактора «Ведомостей» Александр Губский, привыкший с начала ЧМ-2018 к пунктуальности организаторов, столкнулся с первыми трудностями в Санкт-Петербурге. О перекрытых подъездах к аэропорту и закрытых входах на стадион – читайте в его блоге.
13.46 Фанаты сборных России и Египта, а также других стран собираются на Фестиваль болельщиков в Петербурге на Конюшенной площади. На фестивале ведутся трансляции матчей в прямом эфире.
Different countries...One vibe 🏆 . . . . #worldcup #Russia #2018 #travel #traveling #fashion #vacation #visiting #instatravel #instago #instagood #trip #holiday #photooftheday #fun #travelling #tourism #tourist #fashion #instatraveling #Egypt #cairo #travelgram #travelingram #igtravel
Публикация от M A H M O U D M A G D I (@mahmoudmagdi5)
13.30 А вот так болельщики сборной Египта веселились вчера вечером.
13.15 Кот Ахилл из Эрмитажа предсказал победу сборной России в матче с Египтом.
13.00 Нападающий сборной Египта Мохаммед Салах, получивший травму плеча в финале Лиги чемпионов, готов к сегодняшней игре против сборной России. По крайней мере, так он утверждает.
Ready for tomorrow. 100 million strong.🇪🇬🇪🇬🇪🇬 @adidasfootball #HereToCreate
Публикация от Mohamed Salah (@mosalah)
12.50 Напомним вам о раскладах в нашей группе, в группе А, где играют сегодняшние соперники. У сборных России и Уругвая по 3 очка и они занимают два первых места. Сборные Египта и Саудовской Аравии на третьем и четвертом местах соответственно. Победа почти наверняка досрочно выведет сборную России в плей-офф. Для этого нужно, чтобы завтра Уругвай обыграл Саудовскую Аравию, что весьма вероятно. Если сборная России сегодня сыграет вничью, то это тоже будет неплохой результат: даже поражение в последнем матче может вывести сборную в плей-офф. А вот поражение сегодня до предела обострит борьбу в группе. Тогда сборной России обязательно нужно будет побеждать сборную Уругвая в заключительном матче группового этапа.
Турнирная таблица
|Группа А
|Очки
|Матчи
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница мячей
|Россия
|3
|1
|1
|0
|0
|5 - 0
|Уругвай
|3
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|Египет
|0
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|Саудовская Аравия
|0
|1
|0
|0
|1
|0 - 5
12.40 Пока ажиотажа рядом со стадионом нет. Вот так выглядела станция метро «Новокрестовская» несколько минут назад.
12.30 Начнем с веселого. «Фонтанка» сообщает, что египтянин пытался накануне проникнуть на тренировку своей сборной на стадионе «Санкт-Петербург», где будет проходить