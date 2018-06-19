Россия против Салаха. Что происходит в Петербурге в день матча национальной сборной

В случае победы сборная России впервые в своей истории может выйти в плей-офф чемпионата мира

Светлана Холявчук / Интерпресс / ТАСС

Сборная России по футболу во вторник, 19 мая, проведет вторую игру на чемпионате мира. Соперником будет сборная Египта, главная звезда которой – Мохаммед Салах – восстановился после травмы и почти наверняка выйдет в стартовом составе.

Матч начнется в 21.00 на стадионе «Санкт-Петербург». «Ведомости» следят за самыми интересными событиями в городе и вокруг матча.

15.28 А фанаты сборной Перу катаются по Невскому проспекту на своем автобусе. Ничего удивительного, только вот ближайший матч с участием сборной Перу пройдет 21 июня. В Екатеринбурге.

14.58 Болельщики сборной Египта распевают песни на улицах Петербурга.

Публикация от Александр Карпов (@def_803) 19 Июн 2018 в 4:36 PDT

14.36 «Универсальный язык Санкт-Петербурга сегодня – это Мо Салах (египетский футболист Мохаммед Салах)», – пишут в Instagram.

14.25 А вот в Нижнем Новгороде «прошел небольшой дождь», пишут пользователи Instagram. К счастью, сегодня матчей в городе нет, а вчера болельщики сборной Швеции успели отметить победу в матче с Южной Кореей.

Murad Sezer / Reuters

14.17 Тем временем руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что искусственно влиять на погоду во время мундиаля не планируется: «Во время чемпионата мира по футболу не предполагается никаких воздействий, потому что это страшно дорого и непонятно, каким образом готовиться к этому» (цитата по «Интерфаксу»). Судя по фотографиям, в Петербурге пасмурно, сегодняшний матч первым за время ЧМ может пройти под дождем.

#fifafanfest Публикация от Aleksandr Petrov (@aleksandr.petrov.39794) 19 Июн 2018 в 3:25 PDT

14.04 Заместитель главного редактора «Ведомостей» Александр Губский, привыкший с начала ЧМ-2018 к пунктуальности организаторов, столкнулся с первыми трудностями в Санкт-Петербурге. О перекрытых подъездах к аэропорту и закрытых входах на стадион – читайте в его блоге.

13.46 Фанаты сборных России и Египта, а также других стран собираются на Фестиваль болельщиков в Петербурге на Конюшенной площади. На фестивале ведутся трансляции матчей в прямом эфире.

13.30 А вот так болельщики сборной Египта веселились вчера вечером.

13.15 Кот Ахилл из Эрмитажа предсказал победу сборной России в матче с Египтом.

Dmitri Lovetsky / AP

13.00 Нападающий сборной Египта Мохаммед Салах, получивший травму плеча в финале Лиги чемпионов, готов к сегодняшней игре против сборной России. По крайней мере, так он утверждает.

12.50 Напомним вам о раскладах в нашей группе, в группе А, где играют сегодняшние соперники. У сборных России и Уругвая по 3 очка и они занимают два первых места. Сборные Египта и Саудовской Аравии на третьем и четвертом местах соответственно. Победа почти наверняка досрочно выведет сборную России в плей-офф. Для этого нужно, чтобы завтра Уругвай обыграл Саудовскую Аравию, что весьма вероятно. Если сборная России сегодня сыграет вничью, то это тоже будет неплохой результат: даже поражение в последнем матче может вывести сборную в плей-офф. А вот поражение сегодня до предела обострит борьбу в группе. Тогда сборной России обязательно нужно будет побеждать сборную Уругвая в заключительном матче группового этапа.

Турнирная таблица Группа А Очки Матчи Победы Ничьи Поражения Разница мячей Россия 3 1 1 0 0 5 - 0 Уругвай 3 1 1 0 0 1 - 0 Египет 0 1 0 0 1 0 - 1 Саудовская Аравия 0 1 0 0 1 0 - 5 Сбросить сортировку

12.40 Пока ажиотажа рядом со стадионом нет. Вот так выглядела станция метро «Новокрестовская» несколько минут назад.

Александр Губский / «Ведомости» Станция метро «Новокрестовская» в Петербурге

12.30 Начнем с веселого. «Фонтанка» сообщает, что египтянин пытался накануне проникнуть на тренировку своей сборной на стадионе «Санкт-Петербург», где будет проходить матч. Для этого он позаимствовал аккредитацию у своего знакомого. Однако охрана стадиона заметила подмену.