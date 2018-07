Винные карты пяти московских ресторанов включили в число лучших в мире

В рейтинге Wine Spectator сейчас семь российских ресторанов Андрей Гордеев / Ведомости

Американский журнал Wine Spectator, посвященный вину и винной культуре, обновил рейтинг заведений с лучшими винными картами. Награды второго уровня, «Два бокала» или Best of Award of Excellence, получили пять московских заведений: четыре ресторана Ивана и Сергея Березуцких (Twins Garden, Wine & Crab, Wine & Crab Barvikha и Twins Wine Space) и ресторан Maritozzo. Все они награждены Wine Spectator впервые. Ранее издание отмечало еще два московских заведения — La Maree (на Петровке) в 2017 г. и Grand Cru в 2016 г., им также присудили «Два бокала» (обе награды сейчас были подтверждены).

Wine Spectator присуждает награды за лучшие винные карты с 1981 г., сейчас ими отмечено свыше 3500 ресторанов по всему миру, указано на сайте издания. Награды делятся на три уровня. Самый массовый, «Один бокал», или Award of Excellence, могут получить заведения, чьи винные карты включают свыше 90 наименований, хорошо перекликающихся с меню по содержанию и по цене и обеспечивающих гостям достаточный выбор. «Два бокала» — награда, которая подтверждает широту винной карты с точки зрения представленных регионов и в плане глубины редких и премиальных позиций. Этой премией сейчас отмечено 1215 заведений. Высшее признание экспертов Wine Spectator — «Три бокала», или Grand Award, этого звания сейчас удостоен 91 ресторан. Эта отметка присуждается заведениям с винными картами от 1000 наименований, где представлены редкие вина лучших урожаев, широкий выбор бутылок большого формата и т. п.

Почти все из отмеченных Wine Spectator ресторанов имеют профильные награды или были включены в важные рейтинги и гиды. Twins Garden, открытый осенью 2017 г., в июне этого года занял 70-ю строчку в топ-100 лучших ресторанов мира рейтинга The World’s Best Restaurants. Также у него 96 из 100 возможных общих баллов в списке 12forward скандинавского гида White Guide. Березуцкие позиционируют Twins Garden как ресторан на частичном самообеспечении: овощи, травы, молоко и молочные продукты для него производятся на их собственной ферме в Калужской области. Maritozzo, La Maree, Grand Cru были включены в первый российский выпуск путеводителя по ресторанам и отелям Gault & Millau, основного конкурента гида Michelin. Wine & Crab отмечен White Guide: в список 12forward он попал с 92 баллами.

Единственное заведение, для которого награда Wine Spectator первая, — винный бар Twins Wine Space, открытый в декабре 2017 г. По словам Березуцких, они очень любят и ценят вино, потому винную карту в Twins Wine Space составляли как для себя. «Обычно мы ищем такие бары в Европе: в каждом винном городе есть одно маленькое место с невероятной винной картой и очень приятными ценами. Мы решили сделать такое место в Москве», — рассказывают братья. В карте Twins Wine Space более 600 наименований, почти все — прямой импорт. В меню бара, как и в Twins Garden, представлены продукты с собственной фермы.