«В России – только труд»

White Rabbit Family

Лучшего результата в рейтинге The World’s Best Restaurants удалось достичь Владимиру Мухину, шефу московского ресторана White Rabbit. В 2016 г. он поднялся до 18-го места, а годом ранее впервые в своей карьере попал в полусотню лучших ( на 23-е место ), а также заслужил отдельную награду – Highest New Entry – за самый впечатляющий прорыв года и самое высокое место из тех ресторанов, что оказались в топ-50 в первый раз