Лучшие шефы России по версии The World’s Best Restaurants

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Помимо Мухина в топ-50 включали только Анатолия Комма. Его «Варвары» в 2011 г. заняли 48-е место, войдя в первую полусотню первым из русских ресторанов. За год до этого «Варвары» впервые попали в рейтинг – на 71-е место





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