Лучшие шефы России по версии The World’s Best Restaurants
Кого в разные годы включали в авторитетный международный рейтинг
Лучшего результата в рейтинге The World’s Best Restaurants удалось достичь Владимиру Мухину, шефу московского ресторана White Rabbit. В 2016 г. он поднялся до 18-го места, а годом ранее впервые в своей карьере попал в полусотню лучших (на 23-е место), а также заслужил отдельную награду – Highest New Entry – за самый впечатляющий прорыв года и самое высокое место из тех ресторанов, что оказались в топ-50 в первый раз
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Помимо Мухина в топ-50 включали только Анатолия Комма. Его «Варвары» в 2011 г. заняли 48-е место, войдя в первую полусотню первым из русских ресторанов. За год до этого «Варвары» впервые попали в рейтинг – на 71-е место
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В расширенный список (вторую половину) The World’s Best Restaurants первым из россиян включили в 2007 г. Андрея Махова, шефа ресторана «Кафе Пушкинъ». В 2011 г. Махов вновь попал в расширенный список, на 93-е место
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Иван и Сергей Березуцкие дебютировали в расширенном The World’s Best Restaurants в 2016 г. Тогда за работу ресторана Twins они удостоились 75-го места
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В 2017 г. в рейтинг впервые попал Анатолий Казаков, шеф московского ресторана Selfie. Его результат - 88-е место
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Дважды в рейтинг попадал Дмитрий Шуршаков. Ресторан «Чайка», где он был шефом, в 2011-м и 2010-м занимал 99-е место
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Сергей Ярошенко, шеф-повар и владелец ресторана «Честная кухня», попал в сотню лучших в 2016 г. - на 100-е место
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