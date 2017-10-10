Семь лучших сетов Московского гастрономического фестиваля

Честная Кухня

Шеф-повар и владелец «Честной кухни» Сергей Ерошенко также подготовил для МГФ сет из четырех подач. На закуску - салат из перепелиной грудки в глазури из граната, затем филе северного оленя с кремом из свеклы, инжиром и соусом из черной смородины (на фото) и муксун на пару с пармантье из зелени и запеканкой из порея, на десерт - творожный мусс с солёной карамелью, ягодами и орехом пекан

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