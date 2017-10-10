Семь лучших сетов Московского гастрономического фестиваля
Как пообедать за 1900 рублей у самых титулованных шефов
Весь октябрь в столице проходит Московский гастрономический фестиваль (МГФ). Его условия неизменны: шефы ресторанов-участников готовят специальные сеты по единой цене - 1900 руб. «Ведомости» выбрали сеты шеф-поваров - обладателей звезд Michelin или участников рейтинга The World’s Best Restaurants. Один из них - Адриан Кетглас, шеф московских AQ Kitchen, Adri, AQ Chicken и Adrian Quetglas на Майорке. Сет МГФ введен в меню AQ Kitchen, он включает пять блюд: морской мох, луковый крем-суп с желтком из козьего сыра, лосось с землёй из грибов и маслом из кумквата (на фото), пулярка с бобами эдамамэ и муссом из иберийского хамона и медовик
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Кетглас заработал себе репутацию в Москве, создав кухню для ресторанов Cippolino, Doce Uvas и Grand Cru, а затем построив собственный ресторанный бизнес. Но международное признание Кетглас получил на Майорке, где основанный им в 2015 г. ресторан Adrian Quetglas в прошлом году получил первую звезду гида Michelin. На фото: пулярка с бобами эдамамэ и муссом из иберийского хамона из сета в AQ Kitchen
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Бренд-шеф ресторана Ovo by Carlo Cracco в Lotte Hotel - обладатель двух звезд Michelin итальянец Карло Кракко, но в его отсутствие обязанности шефа исполняет Эммануэле Поллини. Именно он автор сета МГФ. На фото: медовый торт с дыней и мороженым из меда и розмарина
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В фестивальном сете три перемены: жареная корюшка, фаршированная песто, алио-олио с каперсами и салатом, тортелли с крапивой, гребешками и грибами (на фото) и медовый торт с дыней и мороженым из меда и розмарина
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Бренд-шеф ресторана Maritozzo Марко Губбиотти также удостаивался звезды Michelin: в 2004 г. он вместе с партнером Иваном Пиццони получил первую звезду за ресторан La Bastiglia. Следующую звезду шефы получили также за совместную работу над проектом Il Millione в Гонконге. Их сет на МГФ включает четыре блюда и стартует с закуски «Попробуй руками» (кусочки жареного кролика с пятью соусами, на фото)
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Затем идут тальятелле из каракатицы на пасте тальятелле с цветной капустой и копченым оливковым маслом и радужный осьминог на гриле (на фото), на десерт - холодный суп с морковью и апельсином
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Самый титулованный российский шеф - Владимир Мухин, благодаря работе в White Rabbit трижды попадавший в топ-30 лучших рейтинга The World’s Best Restaurants. Сет «Овощи – еда будущего» для МГФ под его руководством разработала новый повар-веган White Rabbit Ольга Суздалкина. На фото: кешью-кейк с кокосовой сгущёнкой
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В сете семь подач: карпаччо из кабачка с миндалем, кукуруза с тапенадом из оливок, «каша» из соцветий брокколи в мисо-соусе, сорбет из физалиса с желе из шампанского, цветная капуста, приготовленная в сувиде в пасте карри, и два десерта – кешью-кейк с кокосовой сгущёнкой и конфеты из винограда изабелла (на фото)
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Selfie - ресторан авторской кухни Анатолия Казакова, в прошлом году впервые попавший в The World’s Best Restaurants на 88-е место. На фото: молоки трески с боттаргой из воблы
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В фестивальном меню Selfie четыре перемены: кабачки с кукурузным молочком и икрой нельмы, молоки трески с боттаргой из воблы, щека коня и кольраби (на фото) и кумыс и слива на десерт
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Дмитрия Шуршакова включали в The World’s Best Restaurants в 2011 и 2012 гг. (оба раза - на 99-ю строчку), тогда он был шефом ресторана «Чайка». Сейчас Шуршаков шеф ресторанов Hong Kong, Seven и «Никуда не едем». В МГФ участвует Hong Kong. На фото: Шао Мэй с креветками и кинзой
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В сете Шуршакова четыре блюда: салат из жареной утки с кисло-сладким соусом, Шао Мэй с креветками и кинзой, фрикадельки из зайца и холодный суп из саго с манго (на фото)
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Шеф-повар и владелец «Честной кухни» Сергей Ерошенко также подготовил для МГФ сет из четырех подач. На закуску - салат из перепелиной грудки в глазури из граната, затем филе северного оленя с кремом из свеклы, инжиром и соусом из черной смородины (на фото) и муксун на пару с пармантье из зелени и запеканкой из порея, на десерт - творожный мусс с солёной карамелью, ягодами и орехом пекан
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Ерошенко - повар с более чем 20-летним стажем, в сотню лучших The World’s Best Restaurants он попал в 2016 г. - на 100-е место. На фото: творожный мусс с солёной карамелью, ягодами и орехом пекан
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