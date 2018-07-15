Сборная Франции во второй раз в истории выиграла чемпионат мира по футболу

Франция во второй раз в своей истории стала чемпионом мира по футболу Carl Recine / REUTERS

Сборная Франции выиграла чемпионат мира по футболу. В финале французы оказались сильнее команды Хорватии со счетом 4:2.

Игра началась с атак хорватов. Хотя опасных моментов они не создавали, но владели игровым преимуществом. Однако на 18-й минуте судья назначил спорный штрафной за фол на Гризманне. Подачу самого Гризманна срезал в свои ворота Манджукич – 1:0. Хорватам удалось отыграться через 10 минут. Хлесткий удар из пределов штрафной нанес Перишич – 1:1.

Решающий момент этого матча наступил на 34-й минуте. Перешич в борьбе с Юмтити сыграл рукой в своей штрафной. Судья заметил это только после видеоповтора. Гризманн уверенно реализовал пенальти – 2: 1.

Во втором тайме французы еще дважды огорчили хорватов. На 59-й минуте отлился Погба, на 65-й – Мбаппе. Сборной Хорватии удалось отыграть лишь один матч. После ошибки французского вратаря отличился Манджукич.

Франция во второй раз в своей истории стала чемпионом мира по футболу. В первый раз французской сборной удалось это сделать 20 лет назад на домашнем чемпионате.

Футболисты сборной Франции ворвались на пресс-конференцию своего главного тренера

Второй тайм запомнился не только игрой, но и акцией Pussi Riot. Четверо активистов выбежали в милицейской форме на поле. Свою акцию они назвали «Милиционер вступает в игру». На свой страничке в Facebook Pussy Riot сообщили, что требуют освобождения политических заключенных, прекращения уголовных дел за репосты и незаконных арестов на митингах.

Чемпионат мира по футболу впервые прошел в России. Было сыграно 64 матча на 12 стадионах в 11 городах.

Французы празднуют победу на чемпионате мира по футболу