Как посмотреть на время и место
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Музеи давно перестали быть оплотом консерватизма, традиционные формы уступают в них место экспериментальным. Но это, естественно, не значит, что всякий эксперимент удачен, а традиция устарела. Выставка «Коридоры. Семь миров Высоцкого» – иммерсивная, погружающая зрителя в искусственно созданную реальность, хотя точнее будет назвать ее попыткой тотальной инсталляции. Сделана она под руководством куратора Яна Визинберга художником кино Андреем Понкратовым, кинооператором Владиславом Опельянцем, костюмерами и декораторами в Еврейском музее и центре толерантности. Там же проходит выставка опытного и искушенного куратора Виктора Мизиано «Места: одно за другим», она традиционная – в том смысле, что состоит из произведений разных авторов, снабженных комментариями. «Петрушествие» в Московском музее современного искусства – второй и опять удачный кураторский опыт литературного критика Анны Наринской. Она совмещает оба подхода – погружает в инсталляцию, показывает произведения искусства и комментирует. Первая выставка производит впечатление. Вторая – интеллектуальна и эмоциональна. Третья – и умная, и игровая, и документальная.
Комнаты ужаса Владимира Высоцкого
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