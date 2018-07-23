Статья опубликована в № 4614 от 23.07.2018 под заголовком: Что случилось на «Форме»
Как в Москве прошел фестиваль современного искусства «Форма»
Корреспонденты «Ведомостей» провели на нем целый день, но содержание открыли лишь к ночи
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Перформанс театра АХЕ придал развлекательной по преимуществу «Форме» политическое содержание
Дмитрий Шумов / Форма
По всему двору Трехгорной мануфактуры летали пух и перья. Это зрители перформанса Константина Звездочетова и Александра Петрелли «Новые нормальные» радостно дрались подушками. Отплевываясь, мы пошли искать Олега Кулика, который заранее объявил, что устроит Purgatorio, т. е. «Чистилище», с «некрасивыми брошенными женщинами». Заявка интриговала.
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