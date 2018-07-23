Стиль жизни / Досуг
Статья опубликована в № 4614 от 23.07.2018 под заголовком: Что случилось на «Форме»

Как в Москве прошел фестиваль современного искусства «Форма»

Корреспонденты «Ведомостей» провели на нем целый день, но содержание открыли лишь к ночи
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По всему двору Трехгорной мануфактуры летали пух и перья. Это зрители перформанса Константина Звездочетова и Александра Петрелли «Новые нормальные» радостно дрались подушками. Отплевываясь, мы пошли искать Олега Кулика, который заранее объявил, что устроит Purgatorio, т. е. «Чистилище», с «некрасивыми брошенными женщинами». Заявка интриговала.

Предположим, возможно

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