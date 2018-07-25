Что было главным на фестивале в Экс-ан-Провансе

Событиями важнейшего оперного форума стали «Огненный ангел» Прокофьева и «Ариадна на Наксосе» в постановке Кэти Митчелл, а также уход интенданта Бернара Фоккруля

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В «Ариадне на Наксосе» Кэти Митчелл сделала часть персонажей зрителями, активно комментирующими спектакль в спектакле Victor Pascal

Выдающийся театральный менеджер, возглавлявший фестиваль в Экс-ан-Провансе на протяжении 11 лет, уступает директорское кресло бывшему худруку Нидерландской оперы Пьеру Оди, который официально приступит к своим обязанностям 1 сентября. Сделав ставку на молодое поколение режиссеров, дирижеров и певцов, Бернар Фоккруль превратил французский форум в «лучший оперный фестиваль мира» по версии престижной Opera Awards, но интендантский срок ему приходится заканчивать в условиях жесткой конкуренции – благодаря стараниям нового худрука Зальцбургского фестиваля Маркуса Хинтерхойзера центр оперной Европы все увереннее смещается с юга Франции на запад Австрии. Программа Экса-2018 – лишнее тому подтверждение: ни одна из пяти новых постановок, представленных этим летом, не выдерживает сравнения с прежними проектами Фоккруля, от «Написано на коже» Кэти Митчелл и «Зимнего пути» Уильяма Кентриджа до «Кармен» Дмитрия Чернякова.

Сопродюсером одной из премьер нынешнего года стал Большой театр России – московской прописки ожидают «Дидона и Эней» в неудобоваримой постановке ассистента Патриса Шеро Венсана Югэ, снабдившего одноактовку Генри Перселла балластом в виде 20-минутного разговорного пролога, пересказывающего краткое содержание предыдущих глав «Энеиды». Максимум, на что пока хватает молодого режиссера, – повторять учителя: тонущая в многозначительном сумраке монументальная набережная, похожая сразу на все декорации художника Ришара Педуцци к спектаклям Шеро, – единственное, что остается в памяти от провансальской «Дидоны». Впрочем, в афише фестиваля ей изначально было отведено второстепенное место: вместе с возобновлением «Волшебной флейты» Саймона Макберни ключевыми событиями форума стали прокофьевский «Огненный ангел» в постановке Мариуша Трелинского и «Ариадна на Наксосе» Рихарда Штрауса в режиссуре Кэти Митчелл.