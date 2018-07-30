Chenot Group откроет три новых оздоровительных центра

Chenot Palace в швецарском Веггисе будет открыт в следующем году Chenot

Chenot Group планирует до 2020 г. открыть три новых оздоровительных центра: Chenot Palace в швейцарском Веггисе в 2019 г. и в Марбелье в 2022 г., а также спа-комплекс Espace Vitalité Chenot в Черногории в 2020 г.

Chenot Group основана доктором Анри Шено, открывшим первый оздоровительный комплекс Chenot Wellness Centre в Каннах в 1974 г. В 80-х Шено открыл центр в отеле Palace Merano в Южном Тироле, сейчас это один из самых известных оздоровительных курортов в мире. Chenot Group управляет оздоровительными центрами трех типов: Chenot Palace, Espace Chenot и Espace Vitalité Chenot. Они различаются уровнем и набором предоставляемых услуг, а также своей структурной организацией.

Chenot Palace - центры самой высокой категории, их открывают в специально построенных зданиях в знаковых местах - на традиционных курортных направлениях или, наоборот, редких нетуристических. Сейчас работают два Chenot Palace: в Мерано в Италии и Габале в Азербайджане, к ним в течение трех лет добавятся центры в Швейцарии и Испании. Новые центры специально открывают в разных странах, чтобы разнообразить опыт уже имеющихся клиентов и привлечь новых, рассказал «Ведомостям» Джордж Гайтанос, научный руководитель и операционный директор Chenot Group. По его словам, Россию как потенциальное место для Chenot Palace пока не рассматривают. Во-первых, здесь уже есть центр Chenot (Espace Vitalité Chenot в Барвихе). Кроме того, оздоровительные программы Chenot, как правило, длятся не меньше недели и большинству российских клиентов комфортнее на это время приехать в Европу. Интерес гостей из других стран к поездке в Chenot в Россию, а не в Европу невысок, а клиенты из Азии или Ближнего Востока вместо Европы могут приехать в Азербайджан. Chenot Palace Weggis будет флагманским проектом компании, уточнил Гайтанос.

Еще один центр планируется открыть в Черногории - в Тивате появится Espace Vitalité Chenot. Под этим брендом работают спа-комплексы, расположенные в отелях и на курортах, предлагающие короткие и длительные медицинские и косметологические программы и процедуры. Сейчас они открыты в одном отеле в Москве (Barvikha Hotel & Spa), на острове Крит и в Афинах.

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