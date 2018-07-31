Christofle выпустит лимитированную коллекцию с гравировками видов Москвы и Санкт-Петербурга

На столовых наборах Christofle впервые появятся гравировки, посвященные Москве и Санкт-Петербургу

Christofle выпустит лимитированную серию столовых наборов Mood Skyline с двумя видами гравировки, повторяющей силуэты самых знаменитых исторических достопримечательностей и современных зданий Москвы и Санкт-Петербурга. На московском наборе будут выгравированы силуэты Кремля, Большого театра, ЦУМа, Москва-Сити и здания МГУ. На наборе для Санкт-Петербурга изобразят Петропавловскую крепость, Казанский и Исаакиевский соборы, памятник «Медный всадник», храм Спаса на Крови, Адмиралтейство, Эрмитаж и разводные мосты. Оба набора создаются специально для России и будут продаваться только здесь: 125 экземпляров в московском ЦУМе (с видами Москвы) и 25 экземпляров в петербургском ДЛТ (с гравировкой Петербурга). Старт продаж приурочат к ежегодному мероприятию Vogue Fashion Night Out, которое в этом году пройдет в ЦУМе 4-го сентября.

Christofle часто создает изделия по индивидуальному заказу для постоянных клиентов, но это первый раз, когда марка выпускает предмет для России, уточняют представители компании. До этого наборы Mood Skyline с гравировками с узнаваемыми видами создавались для Парижа и Лондона. Сейчас в марке сформирован департамент специальных проектов, который занимается разработкой лимитированных серий и предметов для локальных рынков.

Российский рынок - один из ключевых для большинства дорогих модных марок, а владелец ЦУМа компания Mercury (помимо универмага владеющая также ДЛТ в Петербурге, бутиками в Третьяковском проезде и «Барвиха Luxury Village» в Москве) - их ключевой или единственный партнер в России. Поэтому бренды уделяют большое внимание дополнительным услугам и сервису для российских клиентов. «Наши партнёры из холдинга Mercury давно предлагали нам создать особенную коллекцию для русских клиентов, и мы были счастливы пойти им навстречу, ведь Россию и Christofle много связывает. Мы очень воодушевлены получившимся Mood Skyline Moscow & St Petersburg. Проект потребовал от нас невероятной слаженности действий: совместная разработка дизайна специалистами из Christofle и Mercury, работа с производством в Нормандии, ограниченная серия изделий, их логистика в Москву к началу FNO. Мы верим, что этот продукт ознаменует новый этап в отношениях бренда и России», - рассказал «Ведомостям» представитель Christofle.

Хотя капсульные коллекции, созданные для России или посвященные ей, не редкость, как правило, они появляются в линиях одежды, обуви или кожаных аксессуаров. Ювелирные украшения, часы или предметы декора, чей дизайн адресует к узнаваемым символам российской культуры, выходят реже. Недавние примеры таких предложений: ювелирные украшения Inspiration Russe (семь колец и браслетов) - первая в истории Chanel коллекция высокого ювелирного искусства, созданную для России и вдохновленную русской темой; часы Girard-Perregaux, посвященные Дмитрию Менделееву, Юрию Гагарину и запуску спутника; часы Blancpain с гравировкой Исаакиевского собора и храма Спаса-на-Крови, коллекция Pasquale Bruni из девяти уникальных украшений.