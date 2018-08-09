Гигантская акула встретила Джейсона Стэтема. Ну и сама виновата

Статья опубликована в № 4627 от 09.08.2018 под заголовком: Стэтем против челюстей

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История про гигантскую акулу мариновалась в разных голливудских студиях 20 лет, чтобы в итоге выйти на экраны при активном китайском участии Кадр из фильма «Мег»

Про это кино хочется писать капслоком. Марианская впадина глубже, чем вы думали! Если достигнуть дна, то снизу постучат! Это была не акула! Это мегалодон! Два мегалодона! Болонка за бортом! Пиппин, вернись!

От имени Пиппин насмотренный зритель, конечно, должен вздрогнуть – ведь так звали собаку из спилберговских «Челюстей» (1975), которая пропала во время купания и, вероятней всего, была съедена акулой-убийцей. Поэтому болонка, не будь дура, завидев над водой циклопический плавник, в ужасе пытается развернуться. Но куда там, ведь у нее лапки!