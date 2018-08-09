Стиль жизни / Досуг
Статья опубликована в № 4627 от 09.08.2018 под заголовком: Стэтем против челюстей

Гигантская акула встретила Джейсона Стэтема. Ну и сама виновата

На экраны выходит крупнобюджетный летний хоррор «Мег: Монстр глубины»
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Про это кино хочется писать капслоком. Марианская впадина глубже, чем вы думали! Если достигнуть дна, то снизу постучат! Это была не акула! Это мегалодон! Два мегалодона! Болонка за бортом! Пиппин, вернись!

От имени Пиппин насмотренный зритель, конечно, должен вздрогнуть – ведь так звали собаку из спилберговских «Челюстей» (1975), которая пропала во время купания и, вероятней всего, была съедена акулой-убийцей. Поэтому болонка, не будь дура, завидев над водой циклопический плавник, в ужасе пытается развернуться. Но куда там, ведь у нее лапки!

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