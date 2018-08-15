Что общего между Ингмаром Бергманом и Майклом Кейном

Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













В фильме My Generation есть Майкл Кейн не только сегодняшний, но и вот такой, совсем молодой XIX Entertainment

Ингмар Бергман и Майкл Кейн, герой-рассказчик в My Generation, – странная парочка. Но именно эти фигуры сложились в августовском прокате в неожиданный дуэт: один накануне наступления 1960-х определил траекторию истории кино на весь оставшийся век, другой стал героем этих самых 1960-х, ироничным парнем из простых.

Бергман становится Бергманом