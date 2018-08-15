Стиль жизни / Досуг
Статья опубликована в № 4631 от 15.08.2018 под заголовком: Шестьдесят плюс

Что общего между Ингмаром Бергманом и Майклом Кейном

Документальные фильмы «Бергман» и My Generation воспели эпоху 1960-х
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Ингмар Бергман и Майкл Кейн, герой-рассказчик в My Generation, – странная парочка. Но именно эти фигуры сложились в августовском прокате в неожиданный дуэт: один накануне наступления 1960-х определил траекторию истории кино на весь оставшийся век, другой стал героем этих самых 1960-х, ироничным парнем из простых.

Бергман становится Бергманом

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