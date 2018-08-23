Статья опубликована в № 4637 от 23.08.2018 под заголовком: Графит и пепел
На экраны выходят новые фильмы современных классиков Гаса Ван Сента и Цзя Чжанке
«Не волнуйся, он далеко не уйдет» и «Пепельный – самый чистый белый» учат зрителя смирению перед жизнью, которую все равно не поймешь
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«Пепельный – самый чистый белый» учит зрителя смирению перед жизнью, которую все равно не поймешь
Xstream Pictures
Картины из берлинского и каннского конкурса, снятые безусловными звездами авторского кино, выходят у нас почти одновременно, словно говорят: будь ты парализованный американский художник или подруга бандита в Китае, единственный способ постичь смысл жизни – это перестать о нем думать.
Дао в Портленде
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