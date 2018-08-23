Стиль жизни / Культура
Статья опубликована в № 4637 от 23.08.2018 под заголовком: Графит и пепел

На экраны выходят новые фильмы современных классиков Гаса Ван Сента и Цзя Чжанке

«Не волнуйся, он далеко не уйдет» и «Пепельный – самый чистый белый» учат зрителя смирению перед жизнью, которую все равно не поймешь
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание

Картины из берлинского и каннского конкурса, снятые безусловными звездами авторского кино, выходят у нас почти одновременно, словно говорят: будь ты парализованный американский художник или подруга бандита в Китае, единственный способ постичь смысл жизни – это перестать о нем думать.

Дао в Портленде

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
  • Свежий номер в разделе «Газета»
  • Возможность комментировать статьи
  • Общее избранное на всех устройствах
  • Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Полная версия доступна только подписчикам
Войти
Подписаться
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Читать ещё
Preloader more
Фото
Также в рубрике