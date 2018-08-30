Умер Иосиф Кобзон

Вячеслав Прокофьев/ТАСС

В возрасте 80 лет умер певец, депутат Госдумы Иосиф Кобзон, сообщила «Комсомольская правда». Эту информацию подтвердил помощник супруги Кобзона «Интерфаксу». «Иосиф Давыдович скончался сегодня после продолжительной болезни», - сказал он.

В 2004 году у Кобзона было обнаружено онкологическое заболевание, ему сделали первую операцию. В 2015 году он получил визу в Италию для лечения, несмотря на санкции Евросоюза, под которые попал как депутат Госдумы после присоединения Крыма к России. В последний раз он был госпитализирован этим летом. В начале августа его выписали из больницы.

Кобзон родился 11 сентября 1937 г. в Украинской ССР. Окончил в 1956 г. отделение разведочного бурения Днепропетровского горного техникума, в том же году и до 1959 г. служил в Советской армии. Во время службы его пригласили в ансамбль песни и пляски Закавказского военного округа. В конце 1950-х г. поступил в институт имени Гнесиных (нынешнюю Российскую академию музыки имени Гнесиных), но прервал обучение, начав выступать на сцене. Из института он выпустился только в 1970-х гг.

В 1980 г. ему присвоили звание народного артиста РСФСР, в 1987 г. - народного артиста СССР, в 1991 году — народного артиста Украины.

Кобзон в 2003 г. вступил в партию «Единая Россия». Был депутатом Госдумы II-VII созывов. С 2011 г. Кобзон был первый заместителем думского председателя комитета по культуре.