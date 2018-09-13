Urwerk выпустила часы с несколькими видами индикации часов, минут и секунд

Часы UR-111C оснащены несколькими видами индикации часов, минут и секунд URWERK

Мануфактура Urwerk, знаменитая часами с фирменным указателем часа с «блуждающей» индикацией, выпустила часы с несколькими видами индикации часов, минут и секунд. Модель UR-111C оснащена двойной индикацией минут (ретроградной линейной и бегущей) и «прыгающим» указателем часов. «Бегущие» минуты и часы отображаются на вращающихся конусах по бокам корпуса. В центре часов расположена линейная индикация минут. Индикаторы секунд расположены на скелетонизированном квадратном циферблате в верхней части корпуса. Секундные деления разведены на четные и нечетные индикаторы, попеременно наползающие друга на друга.

Часы UR-111C продолжают идею «горизонтальной» индикации времени, реализованной основателями марки Феликсом Баумгартнером и Мартином Фраем в модели UR-CC1, которую еще называют «Королевская кобра». Тогда часовщики задались вопросом, почему для определения времени чаще используется круглая или приближенная к ней форма (форма стандартного циферблата), и создали часы, в которых часы и минуты обозначались на горизонтальной шкале. Горизонтальная линия — прямое отражение естественного хода времени и представления о прошлом, настоящем и будущем как о последовательностях на бесконечной прямой, объясняли тогда мастера. Сейчас эта идея развита и усложнена — новые часы оснащены индикаторами сразу нескольких типов. Кроме того, горизонтальная индикация минут стала наклонной.

Также традиционная заводная головка заменена двумя механизмами для завода и коррекции временных индикаторов. Для завода нужно использовать цилиндрический ролик, который установлен в верхней части корпуса, чуть ниже секундного дисплея. Для установки нужного времени сконструирован рычаг, расположенный с правой стороны корпуса: он позволяет перемещать индикаторы вперед или назад.

Корпус UR-111C состоит из трех составных деталей — центральной и двух боковых крыльев. В отделке корпуса чередуются пескоструйная и микродробеструйная обработки, полировка и сатинирование. Калибр с автоматическим подзаводом с остановом секунд рассчитан на запас хода 48 часов.